Lương 20 triệu, “chạy sô” không hết việc

Hơn 20 năm bám trụ giàn giáo, chưa bao giờ ông Nguyễn Văn Út (quê Đồng Tháp) thấy nghề thợ hồ lại đắt giá như lúc này. Đang thi công một công trình dân dụng tại phường Long Trường (TP.HCM), mỗi tháng ông đút túi ngót nghét 20 triệu đồng. Các cai thầu liên tục gọi hỏi, công việc nối đuôi nhau không có ngày nghỉ. Thu nhập rủng rỉnh, ông Út tức tốc gọi thêm hai người cháu ở quê lên thành phố cùng làm.

Ông Út cho biết, từ đầu năm 2026, thu nhập của ông đã cao hơn so với những năm trước đây. Các cai thầu xây dựng liên tục gọi ông đi làm. Trước đây, ông thường xuyên được nghỉ 1-2 tuần để chờ việc mới. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, ông làm không hết việc.

“Tôi làm thợ xây hơn 20 năm rồi. Ngoài thợ xây thì tôi cũng làm được thợ sơn nên được các cai thầu tin tưởng. Thợ lành nghề bây giờ bận rộn hơn trước rất nhiều”, ông Út nói.

Thợ xây dựng làm không hết việc trên các công trình dân dụng tại TP.HCM. (Ảnh: Đại Việt)

Cũng như ông Út, nhiều lao động trong ngành xây dựng tại TP.HCM đang có thu nhập tăng lên đáng kể khi nhu cầu xây dựng tại thành phố tăng cao. Đặc biệt là các khu vực vùng ven như Cần Giờ, Nhà Bè, Hóc Môn...

Ông Lê Văn Tùng, chủ một doanh nghiệp xây dựng tại phường Bình Tân, TP.HCM cho biết, giá thuê thợ xây dựng thời gian qua đã tăng khoảng 15 - 20% so với trước. Cụ thể, giá thuê thợ chính dao động từ 600.000 - 700.000 đồng/ngày (khoảng 18 - 21 triệu đồng/tháng). Giá thợ phụ dao động từ 470.000 - 500.000 đồng/ngày (tương đương 14 - 15 triệu đồng/tháng).

Theo ông Tùng, thời gian qua, giá thuê nhân công xây dựng tăng cao vì nhu cầu thị trường tăng mạnh. Nhân sự trong ngành xây dựng đổ về các đại dự án khiến cho thị trường xây dựng dân dụng tương đối khó tìm nhân công. Tại công ty ông Tùng, số lượng nhân sự cũng biến động liên tục.

“Ngành xây dựng có một đặc thù là người lao động thường nhảy việc, ít gắn bó lâu dài nên việc tuyển dụng cũng rất khó khăn. Nhân sự cốt lõi trong các công ty quy mô nhỏ như chúng tôi chỉ được 5-7 người. Nguồn thợ lao động chủ yếu đến từ cai thầu xây dựng”, ông Tùng nói.

Giá thuê thợ xây dựng đã tăng 15-20% so với thời điểm cách đây 2 năm. (Ảnh: Đại Việt)

Còn theo ông Cao Anh Tuấn, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Xây dựng địa ốc và Thương mại Sài Gòn T&T, hiện nay, giá nhân công xây dựng đã tăng rất mạnh. Thợ chính đang được trả từ 550.000 - 650.000 đồng/ngày, thợ phụ được trả 350.000 - 450.000 đồng/ngày.

Ông Tuấn chia sẻ, giá nhân công và nhiều chi phí khác tăng cao đã khiến giá xây dựng của các công trình tăng lên đáng kể. Cụ thể, năm 2025, giá xây dựng phần thô một ngôi nhà khoảng 3,6 triệu đồng/m² thì nay tăng lên 3,9 - 4,1 triệu đồng/m².

Dù giá xây thô tăng nhưng biên lợi nhuận của doanh nghiệp lại kém hơn so với trước vì nhiều chi phí khác tăng theo. Điển hình như giá vật tư, cát, đá, sỏi, xi măng và chi phí vận chuyển đều tăng.

Ông Tuấn tính toán, nếu một ngôi nhà năm 2025 xây hết 2 tỷ đồng thì đến tháng 11/2026, chủ nhà phải chi khoảng 2,4 - 2,6 tỷ đồng. Như vậy, các chi phí tăng đã khiến chủ nhà mất thêm từ 400 - 600 triệu đồng so với trước.

“Các đại dự án cũng hút một phần lao động xây dựng. Tuy nhiên, nhân sự đến với các đại dự án thường là người dân sống gần khu vực có dự án. Các khu vực khác không quá ảnh hưởng. Đối với các công trình xây dựng dân dụng quy mô nhỏ, nguồn nhân lực vẫn luôn sẵn sằng vì có các đội nhóm đã làm việc với nhau nhiều năm”, ông Tuấn nói.

Phương án gia tăng nguồn cung nhân lực

Theo Sở Nội vụ TP.HCM, thị trường lao động thành phố dự kiến cần tuyển thêm khoảng 45.000-50.000 vị trí việc làm trong những tháng cuối năm 2026 và giáp Tết Nguyên đán 2027.

Đáng chú ý, ngành xây dựng đang chịu áp lực lớn về nguồn nhân lực khi TP.HCM đẩy nhanh tiến độ nhiều dự án đầu tư công quy mô lớn, từ hạ tầng giao thông, xây dựng dân dụng đến chỉnh trang đô thị.

Theo Sở Nội vụ TP.HCM, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng đã đăng ký nhu cầu tuyển dụng lớn. Tuy nhiên, khi nhiều dự án đồng loạt triển khai vào dịp cuối năm, ngành xây dựng tại TP.HCM vẫn đối mặt tình trạng thiếu hụt lao động cục bộ, cả lao động phổ thông lẫn lao động có tay nghề.

Theo đánh giá của Sở Nội vụ TP.HCM, mức thu nhập tuyển dụng hiện dao động từ 8-10 triệu đồng/tháng đối với lao động phổ thông và 12-20 triệu đồng/tháng đối với lao động kỹ thuật, chuyên môn. Dù mức lương được đánh giá khá cạnh tranh, việc thu hút và giữ chân nhân lực vẫn gặp nhiều khó khăn.

Đại diện Sở Nội vụ TP.HCM chỉ ra 3 nguyên nhân chính khiến doanh nghiệp xây dựng khó tuyển người.

Thứ nhất, đặc thù công việc xây dựng lao động ngoài trời, nặng nhọc và vất vả. Thứ hai, lao động phổ thông có xu hướng lựa chọn công việc thời vụ, nhận lương khoán ngắn hạn thay vì ký hợp đồng dài hạn. Thứ ba, ngành xây dựng phải cạnh tranh lao động với các khu công nghiệp và lĩnh vực thương mại, dịch vụ.

Để chủ động nguồn nhân lực cho các dự án, thành phố đang tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo nghề và doanh nghiệp nhằm dự báo nhu cầu, kết nối cung - cầu lao động ngành xây dựng.

Sở Nội vụ TP.HCM thông tin, trong 8 tháng đầu năm 2026, hơn 380 sinh viên tốt nghiệp Trường Cao đẳng Kiến trúc - Xây dựng TP.HCM và hơn 250 sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Xây dựng Hà Nội - Phân hiệu TP.HCM đều được doanh nghiệp tuyển dụng.

Bên cạnh đó, thành phố yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu lập kế hoạch huy động nhân sự chi tiết để bảo đảm tiến độ công trình. Các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng được đề nghị phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM công khai thông tin về vị trí, số lượng và mức lương trên sàn giao dịch việc làm.

Ở phạm vi toàn thị trường, để hạn chế nguy cơ thiếu hụt nhân lực dịp cuối năm, TP.HCM đang đẩy mạnh tổ chức các phiên giao dịch việc làm trực tiếp và trực tuyến, phối hợp với các địa phương kết nối nguồn lao động.

Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố cũng đã ký kết biên bản phối hợp với trung tâm dịch vụ việc làm của 11 tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Đông, miền Tây Nam Bộ, miền Trung và Tây Nguyên.

Sở Nội vụ TP.HCM cho biết việc chia sẻ dữ liệu về nhu cầu tuyển dụng và bảo hiểm thất nghiệp giữa các địa phương sẽ góp phần điều tiết, thu hút lao động từ các tỉnh, thành lân cận đến TP.HCM làm việc, đáp ứng nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp trong giai đoạn cao điểm cuối năm.