Trả lời kiến nghị cử tri không thể chỉ dừng ở việc trích dẫn quy định

Sáng 23/9, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát (UBDN&GS) tổ chức Phiên họp cung cấp thông tin, giải trình về việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

854/855 kiến nghị cử tri đã được trả lời

Phát biểu khai mạc, Chủ nhiệm UBDN&GS Lê Thị Nga cho biết, Phiên họp nhằm để đại diện lãnh đạo các bộ, ngành trực tiếp cung cấp thông tin, giải trình, làm rõ nguyên nhân của những tồn tại, vướng mắc trong quá trình giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri.

Qua đó, xác định rõ trách nhiệm và đưa ra giải pháp cụ thể để giải quyết dứt điểm những kiến nghị được cử tri đặc biệt quan tâm.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga. Ảnh: Media Quốc hội

Theo báo cáo do Phó Chủ nhiệm UBDN&GS Trần Thị Nhị Hà trình bày, Ủy ban đã tổng hợp 855 kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Nhất và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền. Đến nay, 854 kiến nghị đã được trả lời, đạt tỷ lệ 99,9%.

Qua giám sát cho thấy, Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành đã chủ động tiếp thu ý kiến cử tri trong công tác lập pháp, giám sát và điều hành. Nhiều chính sách được ban hành kịp thời, góp phần hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Trần Thị Nhị Hà. Ảnh: Media Quốc hội

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ rõ một số hạn chế. Việc giải quyết, trả lời kiến nghị ở một số bộ, ngành chưa đúng trọng tâm, chưa làm rõ lộ trình xử lý; quyền lợi của cử tri bị ảnh hưởng do một số văn bản quy phạm pháp luật chậm sửa đổi, bổ sung hoặc còn thiếu thống nhất.

Một số kiến nghị chưa được giải quyết kịp thời do phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương chưa chặt chẽ; nội dung trả lời đối với những vấn đề được nhiều địa phương cùng quan tâm còn chưa đầy đủ, thiếu thống nhất.

Trả lời phải đi thẳng vào vấn đề cử tri quan tâm

Tại Phiên họp, lãnh đạo Bộ GD&ĐT giải trình các kiến nghị liên quan đến định mức tiết dạy, định mức giáo viên tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học; chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong cơ sở giáo dục công lập và chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mầm non.

Lãnh đạo Bộ KHCN giải trình về địa vị pháp lý, mô hình tổ chức của Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cấp tỉnh; việc giải quyết quyền lợi của các hộ dân tại khu tập thể Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Đại diện Bộ Công Thương giải trình về giá điện sinh hoạt, biểu giá bán lẻ điện và cơ chế gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đối với các cửa hàng bán lẻ.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Quang Hưng cung cấp thông tin, giải trình tại Phiên họp. Ảnh: Media Quốc hội

Cho ý kiến, các đại biểu đánh giá cao tinh thần cầu thị, trách nhiệm của các bộ, ngành, đồng thời nhấn mạnh việc trả lời kiến nghị cử tri không nên chỉ dừng ở việc trích dẫn, cung cấp thông tin về quy định pháp luật. Nội dung trả lời cần bám sát nguyện vọng chính đáng của cử tri, phản ánh đúng khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn.

Các đại biểu đề nghị nội dung giải trình phải cụ thể, trọng tâm, xác định rõ vấn đề thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; đồng thời làm rõ giải pháp, lộ trình và thời hạn xử lý khả thi, nhất là với những vấn đề tồn đọng, kéo dài.

Phó Chủ nhiệm UBDN&GS Trần Thị Nhị Hà cho biết, Báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Nhất sẽ được trình Quốc hội khóa XVI tại Kỳ họp thứ hai vào tháng 10 tới. Các bộ, ngành được đề nghị khẩn trương hoàn thiện, gửi bổ sung những nội dung cần giải trình để Thường trực Ủy ban tiếp thu, hoàn thiện báo cáo trình UBTVQH.