Ngày 17.11, tại Không gian văn hóa Xơ Đăng, UBND xã Trà Linh, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trà Linh (TP. Đà Nẵng) tổ chức Ngày hội Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, với chủ đề “Văn hóa hội tụ - Đoàn kết vươn xa”.

Ngày hội được tổ chức nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Xơ Đăng; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và quảng bá bản sắc văn hóa địa phương.

Ngày hội Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc xã Trà Linh năm 2026

Các đại biểu cùng đông đảo người dân tham gia Ngày hội

Trong khuôn khổ ngày hội, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ và trải nghiệm đặc sắc được tổ chức, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân.

Nổi bật là hội thi xây dựng, trang trí không gian nhà sàn truyền thống và trưng bày nông sản đặc trưng; hội thi cồng chiêng “Âm vang đại ngàn”, hội thi ẩm thực Xơ Đăng và trình diễn trang phục tái chế.

Đây là dịp để cộng đồng gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết; đồng thời tôn vinh, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào Xơ Đăng

Bên cạnh đó, người dân và du khách còn có dịp tham gia các trò chơi dân gian, trải nghiệm “Đi tìm báu vật Xơ Đăng”, “Hành trình khám phá văn hóa Xơ Đăng - Em là hướng dẫn viên nhỏ”; thưởng thức các món ăn truyền thống, giao lưu cồng chiêng, múa xoang, sinh hoạt cộng đồng và chương trình văn nghệ giữa các thôn, đơn vị trường học trên địa bàn…

Đặc biệt, trong khuôn khổ ngày hội diễn ra Lễ cúng Thần Núi theo nghi thức truyền thống của đồng bào Xơ Đăng. Đây là nghi lễ có ý nghĩa tâm linh sâu sắc, thể hiện lòng thành kính, tri ân đối với núi rừng, thiên nhiên; đồng thời gửi gắm ước vọng về cuộc sống bình an, mùa màng tươi tốt, bản làng đoàn kết, ấm no.

Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu

Tại Ngày hội, xã Trà Linh cũng ra mắt 5 Câu lạc bộ Văn hóa, văn nghệ trên địa bàn. Đây được xem là những hạt nhân nòng cốt trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Xơ Đăng; góp phần duy trì phong trào văn hóa, văn nghệ, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng và tăng cường sự gắn kết giữa người dân tại các khu dân cư.

Thông qua ngày hội, các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Xơ Đăng tiếp tục được lan tỏa, góp phần xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, củng cố tinh thần đoàn kết và khơi dậy ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong gìn giữ di sản văn hóa dân tộc.

Một số hình ảnh tại Ngày hội:

Ngày hội nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Xơ Đăng

Trưng bày nông sản đặc trưng

Thông qua các hoạt động, Ngày hội góp phần khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong bảo tồn di sản văn hóa truyền thống, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc