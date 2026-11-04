Trà Linh kiến nghị tháo gỡ khó khăn về hạ tầng, nhân lực và phát triển sâm Ngọc Linh

Lãnh đạo xã Trà Linh báo cáo, kiến nghị một số nội dung với đoàn công tác.

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Trà Linh cho biết, công tác bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh, dược liệu tiếp tục được địa phương chú trọng. Trà Linh đã tiếp nhận hồ sơ của 250 hộ đăng ký thuê môi trường rừng trồng sâm với tổng diện tích trên 750ha; phối hợp với THACO AGRI hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án sâm Ngọc Linh và dược liệu; xây dựng Đề án phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu giai đoạn 2026 - 2030. Chợ phiên Trà Linh được duy trì hằng tháng, góp phần quảng bá thương hiệu sâm Ngọc Linh và văn hóa Xơ Đăng. Toàn xã hiện có 5 sản phẩm OCOP, trong năm 2026 có thêm 4 sản phẩm đăng ký mới; thành lập mới 20 hộ kinh doanh và 2 hợp tác xã. Tuy nhiên, Trà Linh đang đối mặt với không ít khó khăn, nhất là về hạ tầng thiết yếu, nguồn nhân lực và tiến độ giải ngân vốn đầu tư.

Lãnh đạo xã Trà Linh kiến nghị thành phố quan tâm tháo gỡ các khó khăn về cơ chế, chính sách phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu. Trong đó, đề xuất kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh mức giá thuê môi trường rừng trồng sâm từ 5% xuống khoảng 2% doanh thu, kéo dài thời hạn thuê trên 40 năm thay vì 10 năm như hiện nay; đồng thời có chính sách hỗ trợ các hộ đồng bào dân tộc thiểu số trực tiếp tham gia bảo vệ rừng, trồng sâm. Địa phương cũng đề nghị bổ sung 8 biên chế công chức còn thiếu; tuyển dụng viên chức giáo dục, ưu tiên 54 giáo viên và 5 nhân viên đang làm việc theo hợp đồng; cho phép hợp đồng thêm nhân lực ở các vị trí chuyên môn còn thiếu. Đặc biệt, cần ưu tiên nguồn lực đầu tư kéo điện lưới quốc gia cho khoảng 550 hộ dân, nâng cấp hạ tầng viễn thông, hệ thống truyền thanh cơ sở và cơ sở vật chất trường học.

Người dân xã Trà Linh trồng sâm Ngọc Linh trên núi.

Trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, xã đề xuất bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 hai dự án với tổng mức đầu tư dự kiến 280 tỷ đồng. Cụ thể, dự án Trung tâm hành chính xã Trà Linh có tổng mức đầu tư khoảng 120 tỷ đồng và dự án đường Trà Linh - Măng Bút (Quảng Ngãi), giai đoạn 1 kết nối QL40B, dự kiến 160 tỷ đồng.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh ghi nhận những nỗ lực của địa phương, đồng thời yêu cầu xã Trà Linh tập trung rà soát, hoàn thiện các hồ sơ đề xuất đầu tư những công trình hạ tầng thiết yếu. Trong đó, khẩn trương lập hồ sơ đề xuất dự án cải tạo, nâng cấp tuyến QL40B (đoạn từ Nam Trà My đến Kon Tum); phối hợp với Sở Xây dựng rà soát, hoàn thiện hồ sơ trong quý IV-2026 để xem xét bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2026 hoặc kế hoạch đầu tư công năm 2027. Đối với lĩnh vực giáo dục, lãnh đạo thành phố yêu cầu rà soát toàn diện cơ sở vật chất trường lớp, quy mô học sinh, số lớp học, đội ngũ giáo viên và các cơ chế, chính sách đang áp dụng tại địa phương. Trên cơ sở đó, đánh giá nhu cầu cải tạo, mở rộng trường lớp, bảo đảm điều kiện học tập và an toàn cho học sinh; nghiên cứu phương án chuyển đổi, sử dụng phù hợp các trụ sở cũ, dôi dư để phục vụ nhu cầu mở rộng trường học.

Liên quan đến kiến nghị về phát triển sâm Ngọc Linh và cơ chế, chính sách quản lý, sử dụng môi trường rừng, lãnh đạo thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục tham mưu UBND thành phố kiến nghị Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét sửa đổi Luật Lâm nghiệp và các nghị định hướng dẫn. Trong thời gian chờ các quy định mới của Trung ương, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách về dịch vụ môi trường rừng và phát triển dược liệu, sâm Ngọc Linh để trình HĐND thành phố xem xét, thông qua.