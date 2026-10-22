Trà Liên thực hiện cuộc vận động 'Thay đổi nếp nghĩ, cách làm' trong đồng bào dân tộc thiểu số

Xã Trà Liên triển khai cuộc vận động "Thay đổi nếp nghĩ, cách làm" trong đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: TÚ LỆ

Cuộc vận động nhằm khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, giúp người dân từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững và làm giàu trên chính quê hương.

Nhằm cụ thể hóa định hướng chỉ đạo của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng, Mặt trận xã Trà Liên đặt trọng tâm vào việc thay đổi nhận thức và phương thức sản xuất; tập trung tại các thôn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống như Làng Gạch, Tak Ngưi, Tak Nú và Tak Kót.

Người dân xã Trà Liên đóng góp ý kiến thực hiện cuộc vận động. Ảnh: TÚ LỆ

Mục tiêu lớn nhất của cuộc vận động là tuyên truyền, vận động người dân xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Thay vào đó, chính quyền và Mặt trận sẽ đồng hành, hướng dẫn người dân coi các chính sách hỗ trợ là vốn ban đầu để chủ động học hỏi, mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với thổ nhưỡng.

Việc triển khai "Thay đổi nếp nghĩ, cách làm" không chỉ góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số tại Trà Liên mà còn tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn.