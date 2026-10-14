Xã Trà Liên ra mắt các tổ hội nghề nghiệp của nông dân. Ảnh: TÚ LỆ

Sau thời gian chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, Hội Nông dân xã Trà Liên ra mắt Tổ hội nông dân nghề nghiệp nuôi hươu sao lấy nhung, sinh sản; Câu lạc bộ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; Tổ hợp tác cơ giới hóa nông nghiệp Trà Văn Tiến.

Các mô hình sẽ hỗ trợ hội viên trong ứng dụng cơ giới hóa, giải quyết bài toán thiếu lao động, giảm chi phí sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế.

Trong đó, Tổ hội nông dân nghề nghiệp nuôi hươu sao lấy nhung, sinh sản là mô hình hoàn toàn mới, lần đầu tiên được thực hiện trên địa bàn xã Trà Liên, với sự hỗ trợ của Hội Nông dân thành phố trong cấp kinh phí mua hươu giống, đưa nông dân đi học cách nuôi hươu sao.

Việc thành lập các mô hình kinh tế tập thể nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Nghị quyết số 10-NQ/ĐU của Đảng ủy xã Trà Liên về phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2026 - 2030.