Trà Liên khen thưởng đột xuất 3 gương mặt trẻ tiêu biểu

Lãnh đạo xã Trà Liên khen thưởng em Nguyễn Giang Sơn (thứ hai, phải sang) và em Nguyễn Hoàng Anh Hạo. Ảnh: TTTL

Trong đó, em Nguyễn Giang Sơn (thôn Phương Đông) được tặng giấy khen kèm tiền thưởng 5 triệu đồng nhờ thành tích đoạt Huy chương Vàng môn võ cổ truyền tại giải đấu quốc tế ở Italia.

Trước đó, năm 2024, Sơn giành Huy chương Vàng hạng cân 65kg tại Giải vô địch thế giới võ cổ truyền Việt Nam tổ chức ở Thành phố Hồ Chí Minh và được huyện Bắc Trà My (cũ) tuyên dương, khen thưởng.

Nguyễn Giang Sơn trên bục nhận Huy chương Vàng giải vô địch thế giới môn võ cổ truyền tại Italia. Ảnh: NVCC

Ngoài ra, xã Trà Liên khen thưởng em Nguyễn Hoàng Anh Hạo (người Co, thôn Làng Gạch) 3 triệu đồng khi được thành phố vinh danh là công dân tiêu biểu.

Em Huỳnh Thị Tiểu Ly (thôn Phương Đông) nhận thưởng 3 triệu đồng với thành tích đoạt Huy chương Đồng nội dung Kumite cá nhân nữ, hạng cân 64kg tại Đại hội Thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng lần thứ X năm 2026.

Đây là những người con ưu tú, đại diện cho tinh thần nỗ lực vươn lên và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Trà Liên. Những thành tích đáng tự hào đó không chỉ mang lại niềm vui cho gia đình mà còn góp phần làm rạng danh quê hương.