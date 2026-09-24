Trà Liên chú trọng nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Trần Xuân Vinh phát biểu tại hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí Trần Xuân Vinh - Phó Chủ tịch HĐND thành phố. Trong 9 tháng năm 2026, Đảng ủy xã Trà Liên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Toàn Đảng bộ kết nạp 12 đảng viên mới; kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ xã đủ 27 đồng chí; hoàn thành sắp xếp, kiện toàn các chi bộ thôn, chi bộ trường học và chi bộ các phòng, ban chuyên môn sau sắp xếp. Đến nay, toàn Đảng bộ có 20 chi bộ trực thuộc, gồm 9 chi bộ phòng, ban chuyên môn, 2 chi bộ lực lượng vũ trang, 3 chi bộ trường học và 6 chi bộ thôn với tổng số 437 đảng viên. Trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, triển khai thực hiện nhiều công trình trọng điểm, như: cầu suối KaLang, Nhà văn hóa Tak Ngưi, Nhà đa năng Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, nâng cấp sân thể thao, mở rộng các trường mẫu giáo, đường GTNT... đảm bảo đúng tiến độ thi công. Tính đến hết ngày 15-9, tổng giải ngân các nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn xã là gần 25 tỷ đồng, đạt 44,05% so với tổng vốn được giao. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục có chuyển biến tích cực, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn đạt 99,48%...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Xuân Vinh –Phó Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị Đảng ủy xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên, tăng cường kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; đồng thời chủ động ứng phó thiên tai; tăng cường quản lý đất đai, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu đề ra.