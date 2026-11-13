Trà Leng xuất hiện hố sụt lún sâu đe dọa an toàn trường học

Tham gia đoàn khảo sát có ông Nguyễn Thế Phước, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã, cùng đại diện Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các phòng chuyên môn, lãnh đạo nhà trường, thôn Trà Dơn và các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, thi công công trình.

Hố sâu 3 mét đe dọa an toàn trường học.

Qua kiểm tra thực tế, đoàn ghi nhận tại khu vực phía sau trường xuất hiện một hố sụt lún sâu khoảng 3m. Từ vị trí hố sụt, nhiều vết nứt kéo dài sang hai bên, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở, ảnh hưởng đến an toàn khu vực trường học.

Lãnh đạo xã Trà Leng lo ngại trước nguy cơ sạt lở diện rộng từ hố sâu.

Trước tình hình trên, đoàn khảo sát đã kiểm tra, đánh giá hiện trạng, đồng thời trao đổi với các đơn vị liên quan để xác định nguyên nhân, đề xuất phương án xử lý trước mắt, hạn chế nguy cơ sạt lở lan rộng. Địa phương cũng yêu cầu các đơn vị phối hợp hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng nhằm triển khai giải pháp xử lý phù hợp.

Việc khảo sát, đánh giá hiện trạng được xã Trà Leng triển khai nhằm chủ động phòng ngừa rủi ro do sạt lở, sụt lún, nhất là tại khu vực trường học, nơi tập trung đông học sinh và giáo viên.