Trà Leng khẩn trương di dời các hộ dân có nguy cơ sạt lở

Vị trí đồi núi bị sạt lở có nguy cơ ảnh hưởng đến các hộ dân.

Ông Châu Minh Nghĩa – Chủ tịch UBND xã Trà Leng cho biết, 3 hộ dân thuộc diện di dời gồm: hộ ông Đinh Văn Thiện, Hồ Văn Trường và Hồ Văn Lý. Nguyên nhân di dời là do những ngày qua trên địa bàn xã có mưa lớn, khu vực đồi phía sau nhà của các hộ dân có nguy cơ sạt lở, tiềm ẩn nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân. Việc di dời được triển khai nhằm chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn cho các hộ gia đình trước diễn biến phức tạp của thời tiết.

Tố chức vận động di dời các hộ dân cùng tài sản.

Bên cạnh đó, qua kiểm tra sơ bộ, tại một số tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Trà Leng, đặc biệt là tuyến ông Tuấn – ông Hành đã xảy ra tình trạng đất, đá sạt lở tràn xuống mặt đường, gây ảnh hưởng đến việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Mưa lớn trên địa bàn xã Trà Leng.

Sạt lở đất, đá tại một số tuyến đường trên địa bàn xã Trà Leng.

“UBND xã Trà Leng tiếp tục theo dõi tình hình, kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở, kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó; đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không đi qua những khu vực có nguy cơ sạt lở, chủ động di chuyển đến nơi an toàn khi có yêu cầu”- ông Châu Minh Nghĩa thông tin thêm.