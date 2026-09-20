Trả lại Trường Tiền màu nhũ bạc

Cầu Trường Tiền được sơn lại sắc màu xưa gần gũi hơn với hình ảnh lịch sử. Ảnh: NQ

Màu nhũ bạc ấn tượng bởi khả năng phản chiếu ánh sáng. Những nhịp cầu thép hiện lên trong sắc nhũ bạc, bắt sáng dưới nắng và thay đổi sắc độ theo từng thời điểm trong ngày. Với một công trình đã trở thành biểu tượng của thành phố, màu sắc ấy không đơn thuần là yếu tố thẩm mỹ.

Trong đợt đại trùng tu vào thập niên 90 của thế kỷ XX, người dân Huế không khỏi chạnh lòng khi cầu Trường Tiền đã bị thay lớp sơn từ nhũ bạc truyền thống thành màu ghi xám đơn điệu. Vậy nên, việc trả lại “màu áo cũ” cho chiếc cầu huyền thoại lần này nhận được sự chờ đợi và đánh giá rất cao từ cộng đồng. Nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa cho rằng, cầu Trường Tiền được sơn lại sắc màu xưa gần gũi hơn với hình ảnh lịch sử. Ông cũng bảo, sắc màu nhũ bạc tạo nên nét thanh thoát, sang trọng, rất phù hợp và hài hòa với không gian thơ mộng của dòng sông Hương cùng Quần thể di sản Cố đô.

Không đơn thuần là lớp bảo vệ kỹ thuật bên ngoài, màu sơn của nhiều cây cầu biểu tượng trên thế giới đã trở thành thương hiệu nhận diện vùng đất hay quốc gia và là tuyên ngôn về kiến trúc, văn hóa nghệ thuật. Nếu cầu Trường Tiền gắn với màu nhũ bạc thì cầu Cổng Vàng nổi tiếng ở San Francisco (Mỹ) lại mang sắc “Cam Quốc tế” đặc trưng. Cầu Tháp London (Anh) được biết đến với màu xanh lam và trắng. Còn với cầu treo Brooklyn, nối 2 khu Manhattan và Brooklyn của thành phố New York (Mỹ), lại chọn sắc xám trầm vững chãi - màu “Xám Brooklyn”.

Trong khi Trường Tiền được “trả lại tên cho em” với sắc nhũ bạc nguyên bản, thì việc chuyển sang màu xanh lam và trắng lại là một bước ngoặt biểu tượng của cầu Tháp London (Anh). Trải qua những lần thay đổi màu sơn từ nâu sô-cô-la sẫm thời mới khánh thành đến khi tinh chỉnh lại các chi tiết, hai sắc màu chủ đạo xanh lam và trắng hiện tại đã tôn lên trọn vẹn phong cách kiến trúc “Victorian Gothic” tinh tế của hai tòa tháp đá.

Còn nhớ cách đây chừng 10 năm, nhà nghiên cứu Phan Thuận An từng bày tỏ mong muốn được thấy cầu Trường Tiền trở lại với màu sơn nhũ bạc. Ông tâm sự: “Tôi cũng giống như nhiều thế hệ người Huế, rất muốn tìm lại những hình ảnh đã từng có - một cây cầu Trường Tiền dễ thương, khó quên trong những năm tháng mình đã sống và gắn bó. Nếu việc phục hồi này thành công, chúng tôi xem như một bảo vật của Huế đã được tìm lại”.

Câu chuyện về cầu Trường Tiền cho thấy ý nghĩa của màu sắc công trình không chỉ phục vụ yếu tố thẩm mỹ hay bảo vệ kết cấu, mà còn gửi gắm những thông điệp lịch sử và văn hóa sâu sắc. Đó cũng là một nét văn hóa rất riêng của người dân xứ Huế. Ít có nơi nào như đất Cố đô, một cây cầu được trùng tu lại nhận được sự quan tâm sâu sắc của cộng đồng đến vậy, từ việc trưng cầu ý kiến về thiết kế, thi công, đặt tên, và bây giờ người ta hân hoan khi sắc màu nguyên thủy cho chiếc cầu huyền thoại này được trả lại.