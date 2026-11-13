Trả lại tài sản trị giá trên 3 tỷ đồng cho hành khách bỏ quên tại ga tàu

Sau đó, bà Đỗ Thị Thu Hương, nhân viên trực ban khách vận ga Thanh Hóa phát hiện và nhanh chóng kiểm tra, thống kê tài sản, lập biên bản theo quy định.

Qua kiểm tra, balo có nhiều tài sản giá trị, gồm: 6,5 triệu đồng tiền mặt, 100 USD, 1 nhẫn vàng, 1 miếng vàng thương hiệu PNJ, 1 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay hiệu HP và 3 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 1 tỷ đồng.

Nhân viên khách vận đã phối hợp bàn giao toàn bộ hành lý cho Trưởng tàu SE1 để chuyển đến ga Đồng Hới, trao trả trực tiếp cho hành khách.

Ngày 13-11, toàn bộ tài sản, tư trang trong hành lý đã được bàn giao đầy đủ cho chị Trần Thị Phước H..