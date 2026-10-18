Trả lại không gian văn minh cho Công viên Lãm Làng

Không còn tình trạng nhảy múa, livestream phản cảm

Có mặt tại Công viên Lãm Làng vào 20 giờ tối thứ Bảy, ngày 17/10, phóng viên ghi nhận không khí sinh hoạt đông vui, nhộn nhịp nhưng trật tự, nền nếp. Người dân thong thả tản bộ, các gia đình đưa con nhỏ đến vui chơi, nhiều thanh niên tham gia tập luyện thể dục thể thao và giao lưu sau những ngày làm việc.

Đáng chú ý, không còn hiện tượng sử dụng loa kéo phát nhạc với âm lượng lớn hay các nhóm nhảy mặc trang phục mô phỏng động vật như những hình ảnh từng lan truyền trên mạng xã hội. Các hoạt động diễn ra bình thường, trật tự, đáp ứng nhu cầu vui chơi, thư giãn, rèn luyện sức khỏe và giao lưu của người dân.

Không còn hiện tượng nhảy múa, livestream phản cảm tại công viên Lãm Làng (phường Nam Sơn). Ảnh chụp tối ngày 17/10.

Trước đó, Công viên Lãm Làng từng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội với những video ghi lại cảnh tụ tập đông người, nhảy múa, hóa trang và livestream kèm theo phát nhạc âm lượng lớn từ loa kéo. Các hình ảnh này nhanh chóng lan truyền, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến hoạt động giải trí cá nhân, văn hóa ứng xử nơi công cộng và việc giữ gìn không gian sinh hoạt chung.

Qua ghi nhận thực tế, tình hình sinh hoạt tại công viên đã có chuyển biến tích cực sau khi chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh và bố trí lực lượng chức năng thường xuyên túc trực. Chị Nguyễn Thị Huế, người buôn bán lâu năm ngay sát công viên cho biết: Khoảng một tuần trở lại đây, không gian công viên đã có sự thay đổi rõ rệt khi chính quyền địa phương vào cuộc, lực lượng công an thường xuyên có mặt để bảo đảm an ninh, trật tự.

Người dân tập luyện thể dục thể thao tại công viên Lãm Làng tối ngày 17/10.

Cũng theo chị Huế, công viên thường thu hút đông người vào dịp cuối tuần, đặc biệt từ khoảng 18 giờ đến 22 giờ tối thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần là thời điểm nhiều thanh thiếu niên, công nhân tại các khu công nghiệp lân cận đến vui chơi, gặp gỡ bạn bè sau giờ làm việc. Thực tế hoạt động vui chơi nhảy múa, giao lưu của giới trẻ tại đây diễn ra từ lâu, tuy nhiên, hiện tượng một số người mặc trang phục khác thường, hóa trang thành các con vật chỉ mới xuất hiện trong thời gian gần đây và nhanh chóng thu hút sự chú ý qua các video trên mạng xã hội.

Trao đổi với phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh về tình hình tại công viên Lãm Làng, ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Nam Sơn cho biết: Những hình ảnh, hoạt động được cho là phản cảm, thiếu chuẩn mực lan truyền trên mạng xã hội đã được chính quyền nhắc nhở và xử lý dứt điểm từ ngày 13/10. Việc một số trang mạng tiếp tục chia sẻ lại các đoạn clip cũ nhưng không làm rõ thời điểm ghi hình đã khiến dư luận hiểu nhầm về tình hình thực tế.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Nam Sơn trao đổi với phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh về giải pháp duy trì, bảo đảm nếp sống văn minh tại công viên Lãm Làng.

Nhằm bảo đảm an ninh, trật tự và duy trì môi trường sinh hoạt trật tự, văn minh tại công viên Lãm Làng, UBND phường Nam Sơn đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, địa phương bố trí khoảng 20 cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an phường, lực lượng an ninh cơ sở và cán bộ Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công thường trực tại công viên vào các khung giờ cao điểm, từ sau 19 giờ hằng ngày và trong những ngày cuối tuần.

Cùng với tăng cường tuần tra, kiểm soát, phường chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân nâng cao ý thức chấp hành các quy định, xây dựng nếp sống văn minh nơi công cộng. Các bảng Quy tắc ứng xử và nội quy quản lý, sử dụng công viên được niêm yết tại những vị trí trung tâm, dễ quan sát; đồng thời, tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh và fanpage chính thức của phường, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác của người dân trong việc giữ gìn an ninh, trật tự và bảo vệ không gian, cảnh quan công viên.

Trẻ em vui chơi tại công viên Lãm Làng (phường Nam Sơn).

Giữ gìn nếp sống văn minh nơi công cộng

Công viên Lãm Làng có diện tích 7.500 m², thuộc tổ dân phố Lãm Dương là điểm sinh hoạt quen thuộc, thu hút đông đảo người dân và công nhân đến vui chơi, tập thể dục... Anh Nguyễn Văn Giáp, Tổ trưởng Tổ dân phố Lãm Dương cho biết: Tổ dân phố hiện có hơn 25.000 nhân khẩu, trong đó khoảng 18.000 người tạm trú. Sự gia tăng dân số cơ học đặt ra yêu cầu cao đối với công tác quản lý dân cư, tổ chức sinh hoạt cộng đồng và xây dựng nếp sống văn minh để bảo đảm lợi ích chung của cư dân.

Lãnh đạo phường Nam Sơn kiểm tra, giám sát việc thực hiện nếp sống văn minh nơi công cộng tại công viên Lãm Làng.

Là lao động xa quê đến làm việc và sinh sống ở phường Nam Sơn được 5 năm, anh Nguyễn Văn Kết, công nhân Khu công nghiệp Quế Võ 1, quê ở xã Hợp Thành (tỉnh Lào Cai) thường xuyên đến công viên Lãm Làng vào dịp cuối tuần. Anh Kết chia sẻ: "Sau giờ làm việc căng thẳng tại nhà máy, tôi thường đến công viên đi dạo, thư giãn, cân bằng cuộc sống. Tôi đồng tình với việc xử lý dứt điểm các hoạt động nhảy múa phản cảm mới xuất hiện gần đây, nhằm trả lại không gian công cộng văn minh, lành mạnh, phục vụ nhu cầu vui chơi, giao lưu và nâng cao đời sống tinh thần của người dân".

Từ trải nghiệm của bản thân, anh Kết mong cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm mở rộng không gian xanh và các điểm sinh hoạt cộng đồng để công nhân, người lao động có thêm không gian vui chơi, giải trí và tái tạo sức lao động.

Người dân thong thả dạo bộ tại công viên Lãm Làng. Ảnh chụp tối ngày 17/10.

Phường Nam Sơn có mật độ dân cư cao với tổng số gần 96.700 người, trong đó có hơn 72.000 người tạm trú. Theo lãnh đạo phường Nam Sơn, thời gian tới, địa phương sẽ tham mưu, đề xuất với các cấp, ngành xem xét quy hoạch, mở rộng quỹ đất dành cây xanh và không gian công cộng nhằm giảm tải cho hệ thống hạ tầng hiện có.

Các khu công nghiệp, doanh nghiệp cũng cần chủ động đầu tư, xây dựng khu vực sinh hoạt chung, trồng cây xanh, tạo cảnh quan và cải thiện môi trường sống cho công nhân. Đặc biệt, sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và doanh nghiệp trong đầu tư, quản lý, khai thác hiệu quả các không gian sinh hoạt cộng đồng sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu vui chơi, thư giãn, nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động.

Toàn cảnh công viên Lãm Làng (phường Nam Sơn) lúc 20 giờ ngày 17/10.

Câu chuyện tại Công viên Lãm Làng đặt ra yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý không gian công cộng, đồng thời đề cao trách nhiệm và ý thức ứng xử văn minh của mỗi người dân. Để duy trì trật tự lâu dài, cùng với sự vào cuộc thường xuyên, trách nhiệm của chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng, mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành quy định, ứng xử văn minh nơi công cộng.

Bên cạnh đó, các thiết chế văn hóa cơ sở cần được đổi mới phương thức hoạt động, tổ chức những sân chơi hấp dẫn, lành mạnh, tạo điều kiện để công nhân lao động và giới trẻ giao lưu, thể hiện bản thân, phát huy sức sáng tạo. Qua đó, vừa đáp ứng nhu cầu giải trí chính đáng, vừa gìn giữ thuần phong mỹ tục, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.