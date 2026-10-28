Trả lại hơn 2,9 tỷ đồng cho người chuyển khoản nhầm

Ngày 28/10, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Công an phường Liêm Tuyền vừa hỗ trợ chị Nguyễn Thị Vân (SN 1987, trú tại phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình) trả lại số tiền hơn 2,9 tỷ đồng do một công ty chuyển nhầm vào tài khoản.

Công an phường Liêm Tuyền hỗ trợ chị Nguyễn Thị Vân trả lại toàn bộ số tiền hơn 2,9 tỷ đồng chuyển khoản nhầm.

Trước đó, ngày 27/10, chị Nguyễn Thị Vân đến Công an phường Liêm Tuyền trình báo về việc tài khoản cá nhân nhận được số tiền hơn 2,9 tỷ đồng từ số tài khoản lạ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Liêm Tuyền đã nhanh chóng triển khai các biện pháp công tác, phối hợp với ngân hàng tiến hành xác minh, xác định được tài khoản chuyển nhầm tiền vào tài khoản chị Nguyễn Thị Vân là Công ty đấu giá có chi nhánh tại tỉnh Ninh Bình.

Dưới sự hướng dẫn, hỗ trợ của Công an phường Liêm Tuyền, chị Nguyễn Thị Vân đã chuyển khoản hoàn trả đầy đủ số tiền nói trên cho đơn vị chuyển nhầm.