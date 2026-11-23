Quang cảnh phiên tòa. (Ảnh: PHÙNG ANH)

Hội đồng xét xử trong vụ án gồm 5 người, do thẩm phán Vũ Quang Huy làm Chủ tọa phiên tòa.

Trong vụ án này, các bị cáo gồm: Phạm Thị Hòa (cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu), Nguyễn Thị Thùy Linh (cựu Phó Tổng Giám đốc), Nguyễn Thị Lan Hương (cựu Tổng Giám đốc) và Nguyễn Thanh Tú bị truy tố và đưa ra xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Riêng bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Lan (lao động tự do) bị truy tố về 2 tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

Tại phần thủ tục, bị cáo Nguyễn Thanh Tú cho biết chị gái Nguyễn Thị Ngọc Lan đã nhập viện từ ngày 19/11. Tuy nhiên, bị cáo chưa xin được bệnh án tại Bệnh viện Bạch Mai do thời điểm cuối tuần, phòng hành chính nghỉ.

Chủ tọa cho biết sẽ liên hệ để xác minh thông tin trên. Đồng thời, luật sư bào chữa cho một số bị cáo cũng vắng mặt tại phiên tòa.

Theo thông tin tại phòng xử, chỉ có 118/459 bị hại được triệu tập có mặt. Một số luật sư cho rằng sự có mặt của các bị hại là cần thiết để đối chiếu, xác định thiệt hại trong vụ án. Ngoài ra, các nhân viên sales, cộng tác viên được triệu tập nhưng không có mặt, nên đề nghị Hội đồng xét xử hoãn phiên tòa.

Đại diện Viện Kiểm sát cũng cho rằng sự vắng mặt của bị cáo, luật sư và nhiều bị hại ảnh hưởng đến quá trình xét xử, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét.

Sau thời gian hội ý, Hội đồng xét xử quyết định, vụ án còn nhiều tình tiết cần làm rõ, nhất là số tiền các nhà đầu tư bị chiếm đoạt, trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam.

Đối với các bị hại có mặt tại phiên tòa, Tòa án đề nghị kê khai thông tin theo mẫu để phục vụ công tác xác minh, làm rõ các nội dung liên quan vụ án, qua đó bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bị hại.

Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến 5/2023, Tập đoàn Sen Tài Thu huy động hơn 4.700 tỷ đồng từ nhiều nguồn, trong đó có hơn 1.726 tỷ đồng của 459 nhà đầu tư. Cơ quan công tố xác định các bị cáo đã chiếm đoạt gần 989 tỷ đồng.

Đến nay, cơ quan điều tra đã tiếp nhận đơn tố giác, lấy lời khai của 266 nhà đầu tư, xác định số tiền bị chiếm đoạt hơn 757 tỷ đồng. Những người này được triệu tập tham gia phiên xử với tư cách bị hại.

Nội dung vụ án thể hiện, giai đoạn 2018-2020, Sen Tài Thu mở rộng hoạt động kinh doanh nhưng gặp nhiều khó khăn, nợ ngân hàng và các cá nhân khoảng 300 tỷ đồng.

Để giải quyết tình hình tài chính, mẹ con bà Hòa mời Nguyễn Thị Lan Hương, khi đó 30 tuổi, từng là cán bộ ngân hàng, về giúp tập đoàn giãn nợ, tìm nguồn vay để duy trì hoạt động.

Sau 1 năm, nhờ những đóng góp trong việc thu xếp tài chính, Hương được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc và được cho thêm 10% cổ phần công ty.

Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn cần tiền. Cơ quan điều tra xác định bà Hòa, con gái và Hương đã bàn bạc nâng khống vốn điều lệ từ 32 tỷ đồng lên hơn 160 tỷ đồng bằng cách phát hành thêm 12,87 triệu cổ phần.

Việc tăng vốn chỉ tồn tại trên giấy tờ, các cổ đông không thực nộp tiền. Nhóm này còn chỉ đạo lập báo cáo tài chính gian dối về doanh thu, lợi nhuận, quảng bá Sen Tài Thu đang phát triển mạnh, trong khi thực tế công ty không có lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh.

Để thu hút nhà đầu tư, Sen Tài Thu đưa ra các hợp đồng góp vốn với mức lợi nhuận cam kết 9% mỗi năm nếu tham gia 6 tháng, 12% với hợp đồng 1 năm và 13,5% với hợp đồng 18 tháng. Người góp tiền còn được hứa có thể rút vốn trước hạn.

Dù được cấp giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, các nhà đầu tư không được tham gia điều hành với tư cách cổ đông, cũng không được biết doanh thu, chi phí hay tình hình kinh doanh thực tế của công ty.

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: PHÙNG ANH)

Theo cáo trạng, phần lớn số tiền huy động được sử dụng để trả nợ và duy trì hoạt động, thay vì đầu tư kinh doanh như quảng bá. Hành vi của nhóm lãnh đạo Sen Tài Thu bị xác định đã khiến hàng trăm người mất gần 989 tỷ đồng.

Ngoài hành vi huy động vốn gian dối, cáo trạng còn làm rõ việc cựu Tổng giám đốc Nguyễn Thị Lan Hương tìm người “chạy án” khi biết hoạt động của Sen Tài Thu có dấu hiệu bị cơ quan điều tra chú ý.

Hương bị xác định hưởng lợi hơn 200 tỷ đồng trong vụ lừa đảo. Lo bị xử lý, bà tìm người giúp can thiệp và quen Nguyễn Thanh Tú.

Tú đưa Hương đến gặp chị ruột mình là Nguyễn Thị Ngọc Lan, người làm nghề tự do nhưng tự nhận có quan hệ với nhiều “quan to”. Lan yêu cầu chuẩn bị 30 tỷ đồng để cảm ơn những người có thể giúp đỡ.

Từ tháng 9/2023, vợ chồng Hương bắt đầu mang tiền đến căn hộ của Lan tại khu Royal City, Hà Nội. Lần đầu, chồng Hương giao 10 tỷ đồng. Theo yêu cầu của Lan, tiền được cất dưới gầm giường trong phòng ngủ con gái bà này.

Khoảng 1 tuần sau, Lan nói cần thêm 11 tỷ đồng. Hôm sau, chồng Hương chia tiền vào 2 ba-lô màu đen, tự đeo một chiếc, nhờ Tú đeo chiếc còn lại rồi cùng đi bộ sang căn hộ của Lan do hai bên ở cùng khu chung cư.

Tại đây, hai người mở ba-lô, nhấc đệm giường, xếp tiền xuống dưới rồi kiểm đếm, xác nhận đủ 11 tỷ đồng.

Đầu tháng 10/2023, Lan tiếp tục nói số tiền đã nhận trước đó được dùng hết để lo việc, cần thêm 5 tỷ đồng cảm ơn những người giúp đỡ. Chồng Hương lại mang một ba-lô tiền sang. Số tiền tiếp tục được cất dưới đệm giường.

Qua 3 lần, Lan bị cáo buộc nhận tổng cộng 26 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo cáo trạng, Lan không đưa tiền cho ai để nhờ can thiệp vụ án. Bà dùng 9,5 tỷ đồng mua thêm căn hộ tại Royal City và gửi 10 tỷ đồng vào 2 sổ tiết kiệm đứng tên con gái. Việc sử dụng số tiền này là căn cứ để cơ quan công tố truy tố Lan về tội “Rửa tiền”.

Theo cơ quan điều tra, Lan và Tú khai nhận hành vi, tự nguyện nộp lại tiền. Trong số tiền đã giao nhận, 1 tỷ đồng được đưa cho luật sư để tư vấn pháp lý; người này cũng đã tự nguyện giao nộp lại.