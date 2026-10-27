Trả lại 70 triệu đồng cho người nước ngoài chuyển khoản nhầm

Đại diện Công an xã Bằng Hành và chị Đoạn Thị Piái trao trả lại số tiền cho người chuyển khoản nhầm.

Ngay sau khi nhận được số tiền, chị Đoạn Thị Piái đã chủ động đến Công an xã trình báo, đề nghị xác minh thông tin người chuyển nhầm để trả lại tiền.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Bằng Hành tiến hành xác minh tài khoản ngân hàng, thời gian và nội dung giao dịch. Qua xác minh, lực lượng Công an xác định người chuyển nhầm, hỗ trợ hai bên hoàn tất việc trao trả đầy đủ toàn bộ số tiền trên. Việc giao nhận được lập biên bản, có chữ ký xác nhận của các bên.

Hành động trung thực, trách nhiệm của chị Đoạn Thị Piái là nghĩa cử đẹp, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, xây dựng những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.