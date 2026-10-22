Trả lại 6,3 triệu đồng nhặt được cho người đánh rơi ở xã Thăng Phú
Dưới sự chứng kiến của Ban Chỉ huy quân sự xã và Trạm Y tế xã, ông Thủy Ngọc Đài (SN 1956 thôn Bình Trung, xã Thăng Điền) đã trao trả số tiền nhặt được trị giá 6,3 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân lại cho ông Phùng Minh Hiền (thôn Mỹ Trà, xã Thăng Phú)
Sáng 20/10, ông Phùng Minh Hiền (thôn Mỹ Trà, xã Thăng Phú) đến khám bệnh tại Phòng khám Đa khoa Đức Trí (xã Thăng Điền).
Trên đường đi qua khu vực chợ Kế Xuyên (cũ), ông đánh rơi chiếc ví bên trong có 6,3 triệu đồng cùng căn cước công dân và giấy tờ xe.
Khoảng 7 giờ ngày 21/10, ông Thủy Ngọc Đài nhặt được chiếc ví khi đi qua tuyến đường trên để đến Trạm Y tế xã xin thuốc. Sau đó, ông Đài đã tìm cách trao trả toàn bộ số tiền và giấy tờ tùy thân cho ông Hiền. Hành động trung thực, đáng quý của ông Đài góp phần lan tỏa những việc làm tử tế trong cộng đồng.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/tra-lai-6-3-trieu-dong-nhat-duoc-cho-nguoi-danh-roi-o-xa-thang-phu-3356053.html