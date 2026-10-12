Trả hơn 335 triệu đồng tổ chức tang lễ, con gái bàng hoàng phát hiện thi thể người lạ trong quan tài

Bà Iris Gordon vừa đệ đơn kiện Nhà tang lễ Ocean View, có trụ sở tại thành phố Conway, bang South Carolina (Mỹ), sau khi phát hiện thi thể nằm trong quan tài của mẹ mình là một người hoàn toàn xa lạ.

Trong đơn kiện, bà Gordon cáo buộc nhà tang lễ vi phạm hợp đồng, sơ suất trong quá trình thực hiện dịch vụ và cố ý gây tổn thương tinh thần nghiêm trọng. Sự việc xảy ra trong buổi lễ viếng cụ bà Iris Walker-Evans, mẹ của bà Gordon, vào tháng 1/2026.

Nhà tang lễ Ocean View ở Conway, bang South Carolina, Mỹ. Ảnh: People.

Cụ bà Walker-Evans qua đời ngày 14/1, hưởng thọ 87 tuổi. Sau đó, bà Gordon làm việc với một trong những chủ sở hữu Nhà tang lễ Ocean View để sắp xếp lễ viếng vào lúc 15h ngày 30/1 tại nhà nguyện của cơ sở ở Conway.

Theo kế hoạch ban đầu, sau lễ viếng, gia đình sẽ tổ chức lễ tưởng niệm tại nhà thờ trước khi đưa người quá cố đến an táng tại nghĩa trang Westside Memorial Gardens.

Để chuẩn bị cho buổi lễ cuối cùng của mẹ, bà Gordon cho biết đã thanh toán tổng cộng 13.820 USD, tương đương hơn 335 triệu đồng, cho nhà tang lễ. Gia đình cũng cẩn thận chuẩn bị quần áo và các phụ kiện để nhân viên mặc cho cụ bà Walker-Evans trước khi đón tiếp người thân, bạn bè đến viếng.

Theo bà Gordon, gia đình mong muốn cụ bà xuất hiện với diện mạo chỉn chu, đẹp nhất trong lần gặp mặt cuối cùng. Tuy nhiên, những gì xảy ra vào ngày tổ chức tang lễ đã khiến tất cả những người có mặt bàng hoàng.

Khi bà Gordon cùng khoảng 20 người thân đến nhà tang lễ vào ngày 30/1, họ phát hiện thi thể nằm trong quan tài không phải cụ bà Walker-Evans mà là một người xa lạ.

Đáng chú ý, người này lại đang mặc chính bộ quần áo và những phụ kiện mà gia đình đã chuẩn bị cho người quá cố. Theo tờ People, sự nhầm lẫn chỉ được phát hiện khi gia đình đến dự lễ viếng.

Sự cố khiến buổi lễ phải tạm hoãn khoảng hai tiếng đồng hồ. Sau đó, thi thể cụ bà Walker-Evans mới được đưa vào đúng quan tài và mặc bộ trang phục mà gia đình đã lựa chọn từ trước.

Vụ việc gây tổn thương tinh thần nghiêm trọng cho những người thân có mặt tại nhà tang lễ. Bà Gordon được cho là đã bật khóc khi nhìn thấy thi thể người lạ trong quan tài của mẹ mình, trong khi gia đình phải trải qua những giờ phút đau lòng và bối rối ngay trong thời điểm vốn đã khó khăn vì mất người thân.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, bà Gordon thông báo với các nhân viên đang có mặt tại nhà tang lễ và liên hệ với chủ cơ sở để yêu cầu giải thích. Theo nội dung đơn kiện, phía nhà tang lễ đã thừa nhận xảy ra sai sót.

Cho rằng sự việc gây ra những tổn thương không thể xem nhẹ trong quá trình tổ chức tang lễ cho mẹ, bà Gordon quyết định đưa vụ việc ra tòa. Bà yêu cầu Nhà tang lễ Ocean View hoàn trả toàn bộ khoản chi phí tang lễ đã thanh toán, đồng thời bồi thường thiệt hại và chi trả phí luật sư.

Vụ kiện xoay quanh trách nhiệm của nhà tang lễ trong việc nhận diện, bảo quản và bàn giao thi thể đúng người cho gia đình. Sự việc cũng đặt ra những câu hỏi về quy trình kiểm tra, xác minh danh tính người quá cố trước khi tổ chức lễ viếng, nhằm tránh những sai sót gây hậu quả nghiêm trọng đối với thân nhân.