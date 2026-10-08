Trà hoa vàng từ bảo tồn nguồn gen đến phát triển vùng dược liệu

Trà hoa vàng đang được quan tâm không chỉ bởi sắc hoa đặc trưng mà còn bởi tiềm năng về nguồn gen và giá trị dược liệu. Tuy nhiên, cùng với nhu cầu khai thác và sử dụng ngày càng tăng, việc bảo tồn các giống trà hoa vàng trong tự nhiên trở thành vấn đề cần được chú trọng.

Thay vì chỉ thu hái từ nguồn cây mọc tự nhiên, hướng phát triển hiện nay là sưu tầm, lưu giữ nguồn giống, nghiên cứu đặc tính từng dòng cây và từng bước hình thành vùng nguyên liệu. Đây được xem là nền tảng để vừa bảo vệ nguồn tài nguyên thực vật, vừa tạo cơ sở phát triển các sản phẩm có giá trị kinh tế.

Bảo tồn nguồn gen là nền tảng

Trà hoa vàng (Camellia chrysantha) thuộc họ Chè (Theaceae), phân bố tại một số khu vực miền núi. Cây gây chú ý bởi những bông hoa màu vàng nổi bật, thường mọc đơn trên cuống, có khoảng 8-10 cánh.

Thời gian ra hoa thường kéo dài từ khoảng tháng 11 đến tháng 3 năm sau. Ngoài giá trị cảnh quan, hoa và lá trà hoa vàng được sử dụng làm nguyên liệu trà và là đối tượng được nghiên cứu về thành phần hóa học, hoạt tính sinh học.

Trà hoa vàng nở rộ với sắc vàng đặc trưng

Một số nghiên cứu đã ghi nhận trong trà hoa vàng có các nhóm hợp chất như flavonoid, polyphenol, saponin và nhiều thành phần khác. Các nghiên cứu về hoạt tính sinh học của cây tập trung vào khả năng chống oxy hóa, hỗ trợ chuyển hóa lipid, đường huyết và một số hướng ứng dụng khác.

Tuy nhiên, những kết quả nghiên cứu về hoạt tính của các hợp chất không đồng nghĩa trà hoa vàng có thể thay thế thuốc điều trị. Để phát triển thành nguồn dược liệu, cần tiếp tục đánh giá bằng các nghiên cứu khoa học, đồng thời chuẩn hóa nguồn nguyên liệu và quy trình sản xuất.

Giá trị tiềm năng càng lớn thì yêu cầu bảo tồn nguồn gen càng được đặt ra rõ ràng.

Hành trình lưu giữ hàng chục giống trà hoa vàng

Từ năm 2016, TS. nông nghiệp Vũ Văn Tâm bắt đầu dành nhiều thời gian cho việc tìm hiểu, sưu tầm và nhân giống trà hoa vàng sau một lần được giới thiệu về loại cây này trong chuyến công tác vùng núi.

Trong gần một thập kỷ, ông đã thu thập nhiều nguồn giống, trong đó có các giống trà hoa vàng được tìm thấy ở Cúc Phương, Ba Vì. Những cây giống này sau đó được đưa về chăm sóc, nhân giống và theo dõi đặc điểm sinh trưởng.

Tại Ninh Bình, ông xây dựng khu vực bảo tồn trà hoa vàng trên vùng núi Cổ Ngựa. Hiện khu vực này có khoảng 10.000 cây thuộc hàng chục giống khác nhau.

Theo TS. Vũ Văn Tâm, mục tiêu quan trọng của việc xây dựng khu bảo tồn là lưu giữ nguồn gen để phục vụ nghiên cứu và nhân giống lâu dài. Việc khai thác thương mại chỉ có thể phát triển khi nguồn nguyên liệu được chủ động và không tạo thêm sức ép lên quần thể tự nhiên.

Mô hình này đồng thời được định hướng trở thành địa điểm phục vụ nghiên cứu, giáo dục và trải nghiệm. Học sinh, sinh viên, nhà nghiên cứu và khách tham quan có thể tìm hiểu về đặc điểm của cây, quá trình bảo tồn và giá trị của nguồn dược liệu bản địa.

Việc kết hợp bảo tồn với nghiên cứu và giáo dục cũng mở ra cách tiếp cận mới, trong đó nguồn gen không chỉ được lưu giữ mà còn được khai thác về mặt khoa học để phục vụ các bước phát triển tiếp theo.

Bảo tồn nguồn gen quý, tạo nền tảng cho nghiên cứu và nhân giống lâu dài.

Từ hoa trà đến nguyên liệu có giá trị

Một trong những thách thức của phát triển dược liệu là bảo đảm chất lượng nguyên liệu sau khi thu hái. Với trà hoa vàng, phương pháp sơ chế và bảo quản có thể ảnh hưởng đến hình thái cũng như chất lượng của hoa.

Tại mô hình ở Ninh Bình, hoa sau khi thu hoạch được áp dụng kỹ thuật cấp đông sâu ở nhiệt độ khoảng -40 đến -50 độ C, sau đó giảm áp suất. Phương pháp này nhằm hỗ trợ giữ màu sắc, hình dáng và các thành phần có giá trị của hoa.

Việc ứng dụng công nghệ sau thu hoạch giúp mở rộng khả năng chế biến trà hoa vàng thành nhiều dạng sản phẩm khác nhau. Đây cũng là bước cần thiết nếu muốn chuyển từ sản phẩm nguyên liệu sang những sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn.

Bên cạnh đồ uống, các thành phần từ trà hoa vàng còn được nghiên cứu về khả năng ứng dụng trong lĩnh vực thực phẩm, mỹ phẩm và dược phẩm. Tuy nhiên, để đưa các sản phẩm này ra thị trường ở quy mô lớn, cần có thêm các nghiên cứu về chất lượng, độ an toàn, tiêu chuẩn nguyên liệu và quy trình sản xuất.

Cần liên kết để tạo chuỗi giá trị

Để trà hoa vàng phát triển thành cây dược liệu có giá trị, việc trồng cây đơn thuần là chưa đủ. Chuỗi sản xuất cần bắt đầu từ bảo tồn nguồn gen, lựa chọn giống, nhân giống, xây dựng vùng nguyên liệu, thu hái, sơ chế và chế biến.

Trong đó, nghiên cứu khoa học giữ vai trò quan trọng nhằm đánh giá đặc điểm từng nguồn giống, xác định chất lượng nguyên liệu và tìm ra phương pháp chế biến phù hợp.

Doanh nghiệp có thể tham gia ở khâu đầu tư vùng nguyên liệu, chế biến và xây dựng sản phẩm; người dân là lực lượng trực tiếp chăm sóc, thu hái; còn cơ quan quản lý cần tạo hành lang chính sách, hướng dẫn tiêu chuẩn và kiểm soát chất lượng.

Định hướng phát triển y, dược cổ truyền của Việt Nam cũng đặt yêu cầu bảo tồn và phát triển bền vững nguồn gen dược liệu. Đây là cơ sở để những loài cây có giá trị như trà hoa vàng được tiếp cận theo hướng lâu dài, thay vì khai thác ngắn hạn.

Từ một loài cây được sử dụng trong dân gian, trà hoa vàng đang dần được tiếp cận dưới góc độ bảo tồn nguồn gen, nghiên cứu dược liệu và phát triển sản phẩm. Con đường này đòi hỏi sự kiên trì bởi giá trị của cây không chỉ nằm ở mức giá của một kilogram hoa hay trà thành phẩm.

Khi nguồn gen được giữ gìn, vùng nguyên liệu được xây dựng và công nghệ chế biến được đầu tư, trà hoa vàng mới có thể phát huy đồng thời giá trị về đa dạng sinh học, nghiên cứu khoa học và kinh tế. Đây cũng là hướng đi để một nguồn tài nguyên bản địa được khai thác hợp lý mà không đánh đổi bằng sự suy giảm của chính nguồn gen quý.