Sáng 23/11, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Thị Hòa (68 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam), cùng 4 bị cáo khác trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Trong số những người hầu tòa có bị cáo Nguyễn Thị Thùy Linh (45 tuổi, con gái bà Hòa, cựu Phó tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu) và Nguyễn Thị Lan Hương (36 tuổi, cựu Tổng giám đốc tập đoàn).

Các bị cáo tại toà. Ảnh: Nguyễn Hải.

Đầu giờ sáng, các bị cáo được dẫn giải đến trụ sở Tòa án nhân dân TP Hà Nội để tham dự phiên xét xử. Đáng chú ý, ngay khi vừa bước xuống xe dẫn giải, bị cáo Phạm Thị Hòa đã bật khóc nức nở.

Chủ tọa phiên tòa, thẩm phán Vũ Quang Huy cho biết, cơ quan xét xử đã triệu tập gần 460 nhà đầu tư tham gia phiên tòa với tư cách bị hại. Song đến thời điểm khai mạc phiên tòa, chỉ có khoảng 120 người có mặt.

Sau đó, một số luật sư đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa do số lượng bị hại vắng mặt quá lớn.

Theo các luật sư, sự có mặt của những người bị hại là cần thiết để đối chiếu lời khai với các bị cáo nhằm xác định chính xác số tiền thiệt hại trong vụ án. Đặc biệt, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại cho rằng, nhiều nhân viên kinh doanh (sale) của Tập đoàn Sen Tài Thu dù đã được triệu tập nhưng không có mặt tại tòa. Vì vậy, luật sư đề nghị HĐXX hoãn phiên xét xử, đồng thời trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ hành vi của những nhân viên kinh doanh có liên quan.

Nêu quan điểm tại tòa, đại diện Viện kiểm sát nhận định số lượng bị hại có mặt rất ít so với danh sách triệu tập.

Bên cạnh đó, nhiều người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt, đặc biệt là bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Lan đang điều trị tại bệnh viện. Từ những tình tiết trên, đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX xem xét, thảo luận và đưa ra quyết định phù hợp với quy định pháp luật.

Sau thời gian hội ý, HĐXX nhận định vụ án còn nhiều nội dung cần tiếp tục điều tra, làm rõ, đặc biệt là việc xác định chính xác số tiền các bị hại bị chiếm đoạt cũng như số lượng bị hại trong vụ án.

Do đó, HĐXX quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung.

Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến ngày 16/5/2023, bà Phạm Thị Hòa cùng các đồng phạm đã huy động gần 4.720 tỷ đồng từ nhiều nguồn.

Trong đó, hơn 1.726 tỷ đồng được huy động từ gần 460 nhà đầu tư thông qua hợp đồng chuyển nhượng cổ phần; khoảng 890 tỷ đồng là các khoản vay cá nhân, số còn lại từ ngân hàng và các nguồn khác.

Cơ quan công tố xác định, trong số gần 460 nhà đầu tư, có 266 người gửi đơn tố cáo, với tổng số tiền đã chuyển cho Tập đoàn Sen Tài Thu hơn 970 tỷ đồng.

Sau khi trừ hơn 213 tỷ đồng đã chi trả, số tiền các bị cáo bị cáo buộc chiếm đoạt là hơn 757 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, mặc dù biết doanh nghiệp kinh doanh không có lợi nhuận, bà Hòa cùng con gái Nguyễn Thị Thùy Linh và Nguyễn Thị Lan Hương vẫn bàn bạc, thống nhất nâng khống vốn điều lệ, quảng bá tập đoàn hoạt động hiệu quả, có lợi nhuận cao và mạng lưới kinh doanh rộng khắp.

Để thu hút nhà đầu tư, các bị cáo đưa ra mức lãi suất hấp dẫn, từ 9% đến 13,5%/năm tùy thời hạn hợp đồng, đồng thời cam kết hoàn trả đầy đủ tiền gốc và lãi khi đến hạn.

Tin tưởng những thông tin trên, nhiều người đã chuyển tiền đầu tư nhưng sau đó không được thanh toán như cam kết. Đối với 193 nhà đầu tư còn lại, cơ quan điều tra chưa ghi được lời khai, xác định số tiền góp vốn và yêu cầu bồi thường.

Quyền lợi của những người này sẽ được xem xét khi họ có yêu cầu theo quy định pháp luật.