Trả hồ sơ vụ 'trùm siêu xe' Phan Công Khanh cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 21 tỷ đồng

HĐXX TAND TP.HCM

Trưa 17/9, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Phan Công Khanh (SN 1994, còn gọi là Khanh Super), Huỳnh Xuân Vấn (SN 1987, đang bị truy nã) và Mohamach Da Pha (SN 1996, ngụ An Giang) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Sau một buổi xét hỏi, nhận thấy vụ án xuất hiện một số tình tiết chưa thể làm rõ ngay tại phiên tòa, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP.HCM, năm 2019, Phan Công Khanh và Huỳnh Xuân Vấn cùng thành lập Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ K-Supper, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh ô tô cao cấp tại số 6 Trần Hưng Đạo, quận 1, TP.HCM.

Khanh giữ chức Giám đốc, là người đại diện theo pháp luật; Vấn giữ chức Phó Giám đốc. Mohamach Da Pha là cộng tác viên của công ty.

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, do gặp khó khăn, thua lỗ và phát sinh nhiều khoản nợ, cáo trạng xác định Khanh và Vấn đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của khách hàng để có tiền giải quyết các khoản nợ.

Vụ việc đầu tiên liên quan đến chiếc McLaren 650S Spider của chị L.N.T.H. Sau khi nhận chiếc xe ký gửi để bán tại showroom, đến tháng 5/2023, Khanh và Vấn bàn bạc mang xe đi cầm cố để lấy tiền chuộc một chiếc Mercedes G63.

Để thực hiện, Khanh gọi điện yêu cầu chủ xe mang bản chính giấy đăng ký và giấy đăng kiểm đến showroom với lý do khách mua cần xem giấy tờ. Sau khi nhận đủ giấy tờ, Khanh giao xe cùng hồ sơ cho Mohamach Da Pha mang đi cầm cố, vay tổng cộng 3 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, số tiền này được sử dụng để giải quyết khó khăn tài chính của nhóm. Sau đó, chiếc xe không được chuộc lại, trong khi chủ sở hữu nhiều lần yêu cầu hoàn trả tài sản nhưng không được đáp ứng.

Hội đồng định giá xác định chiếc McLaren 650S Spider có giá trị hơn 7,125 tỷ đồng.

Vụ việc thứ hai liên quan đến chiếc Mercedes Brabus G800 của anh L.H.P. Theo hồ sơ, anh P. đồng ý cho Công ty K-Supper mượn hai ô tô hạng sang để trưng bày nhân dịp khai trương showroom.

Khi hết thời hạn mượn, cáo trạng xác định Vấn thống nhất với Khanh bán chiếc Mercedes Brabus G800 để lấy tiền trả nợ.

Mặc dù không phải chủ sở hữu hợp pháp, Vấn vẫn ký hợp đồng chuyển nhượng chiếc xe cho người mua với giá 24,5 tỷ đồng và nhận đủ tiền. Số tiền này sau đó được Vấn sử dụng vào mục đích cá nhân rồi bỏ trốn.

Kết luận định giá xác định chiếc Mercedes Brabus G800 có giá trị 13,3 tỷ đồng.

Đối với Mohamach Da Pha, cơ quan tố tụng cáo buộc bị cáo lợi dụng việc được anh L.T.S. cho mượn một chiếc BMW để sử dụng, sau đó tự ý mang xe đi cầm cố lấy 1 tỷ đồng và giao cho Huỳnh Xuân Vấn sử dụng.

Khi chủ xe hỏi về tài sản, Pha được xác định đã nói dối rằng chiếc xe vẫn đang được sử dụng bình thường. Hội đồng định giá xác định chiếc BMW có giá trị 870 triệu đồng.

Ngoài ba hành vi bị truy tố, quá trình điều tra còn ghi nhận Phan Công Khanh và Huỳnh Xuân Vấn có nhiều giao dịch dân sự liên quan đến các dòng xe Ferrari, Lamborghini, McLaren, Porsche và Land Rover, phát sinh các khoản nợ với khách hàng trị giá hàng chục tỷ đồng.

Tuy nhiên, một số trường hợp được xác định là quan hệ dân sự hoặc người liên quan không yêu cầu xử lý hình sự nên không thuộc phạm vi truy tố trong vụ án này.

Cáo trạng xác định, tổng giá trị ba chiếc xe trong vụ án là hơn 21,2 tỷ đồng.

Huỳnh Xuân Vấn hiện đã bỏ trốn và đang bị cơ quan điều tra truy nã. Đối với những người nhận cầm cố hai chiếc xe, cơ quan tố tụng xác định những người này không biết tài sản có nguồn gốc từ hành vi phạm tội nên không xem xét trách nhiệm hình sự.

Sau khi xem xét các nội dung tại phiên tòa, HĐXX TAND TP.HCM quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhằm làm rõ những tình tiết liên quan đến vụ án.