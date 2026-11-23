Sáng 23/11, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Thị Hòa (SN 1958, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sen Tài Thu) và 4 bị cáo khác gồm: Nguyễn Thị Lan Hương (SN 1990, cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu), Nguyễn Thị Thuỳ Linh (SN 1981, cựu Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu), Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 1977) và Nguyễn Thanh Tú (SN 1987), cùng trú tại Royal City, phường Thanh Xuân, Hà Nội.

Các bị cáo đều bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Riêng bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Lan còn bị truy tố thêm tội “Rửa tiền”.

Theo thông báo của Hội đồng xét xử, bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Lan vắng mặt do đang điều trị tại bệnh viện. Ngoài ra, luật sư bào chữa cho bị cáo Lan và luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thanh Tú cũng vắng mặt.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu và đồng phạm tại phiên tòa.

Đối với các bị hại, Hội đồng xét xử cho biết, trong số 459 bị hại được triệu tập đến phiên tòa thì chỉ 118 người có mặt, số còn lại vắng mặt.

Sau khi kiểm tra sự có mặt của những người tham gia tố tụng, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa nêu quan điểm, các bị cáo, bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã được triệu tập đến phiên tòa.

Tuy nhiên, do bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Lan vắng mặt vì đang điều trị tại bệnh viện, cùng với sự vắng mặt của một số luật sư và nhiều người tham gia tố tụng khác nên đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử giải quyết theo quy định của pháp luật.

Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử cho biết, trong quá trình xem xét vụ án, bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Lan vắng mặt do đang điều trị tại bệnh viện. Chiều nay, Hội đồng xét xử tiếp tục xác minh tình trạng điều trị của bị cáo Lan tại bệnh viện.

Hội đồng xét xử ngày 23/11.

Bên cạnh đó, Hội đồng xét xử nhận thấy, một số nội dung trong vụ án cần tiếp tục được làm rõ, trong đó có việc kiểm tra, đối chiếu, đánh giá số tiền liên quan đến vụ án và danh sách các bị hại.

Trên cơ sở đó, Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát để điều tra bổ sung nhằm làm rõ các nội dung còn chưa được xác minh đầy đủ.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, trong thời gian từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2023, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Phạm Thị Hòa, Nguyễn Thị Lan Hương và Nguyễn Thị Thuỳ Linh đã bàn bạc, thống nhất nâng khống vốn điều lệ đối với Tập đoàn Sen Tài Thu để huy động vốn dưới hình thức ký kết chuyển nhượng cổ phần có thời hạn.

Các bị cáo thuê cộng tác viên, nhân viên bán hàng rồi đưa các tài liệu về chiến lược kinh doanh của Tập đoàn Sen Tài Thu mà Hương và Linh đã tạo ra không đúng sự thật để các nhân viên tư vấn, giới thiệu với các nhà đầu tư nội dung: Tập đoàn Sen Tài Thu đang phát triển rất tốt, đang mở nhiều chi nhánh, cơ sở hoạt động, thu nhiều lợi nhuận…, khách hàng có tiền thì đầu tư, gửi tiền vào công ty dưới hình thức nhận chuyển nhượng cổ phần sẽ được nhận lợi tức, mức lãi suất cao.

B bổ sung giúp H ảnh: Bị cáo Phạm Thị Hòa, cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu.

Hương và Linh đưa ra bảng biểu lãi suất đầu tư hấp dẫn cho khách hàng theo thời hạn, từ 9% đến 13,5%, tuỳ vào thời hạn ký hợp đồng và cam kết trả lợi nhuận đúng thời hạn. Ngoài ra, nhà đầu tư còn được rút vốn trước hạn. Tuy nhiên thực tế, sau khi góp vốn vào Tập đoàn Sen Tài Thu, các nhà đầu tư không được trao quyền lợi cổ đông và không được ghi danh vào sổ cổ đông.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2023 đã có 459 nhà đầu tư chuyển tổng số tiền hơn 1.726 tỷ đồng để tham gia đầu tư vào Tập đoàn Sen Tài Thu dưới hình thức ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Phạm Thị Hoà tại doanh nghiệp này.

Sau khi nhận tiền, Phạm Thị Hoà, Nguyễn Thị Lan Hương và Nguyễn Thị Thuỳ Linh đã sử dụng hơn 737,2 tỷ đồng để chi trả một phần lợi nhuận cho các nhà đầu tư. Số tiền hơn 988 tỷ đồng còn lại, Phạm Thị Hòa và đồng phạm chiếm đoạt hết.

Quá trình điều tra, 266 bị hại đã gửi đơn tố cáo, trình báo về việc chuyển tiền cho Tập đoàn Sen Tài Thu để ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với tổng số tiền hơn 971 tỷ đồng. Các nhà đầu tư này đã được Phạm Thị Hoà và đồng phạm chi trả hơn 213 tỷ đồng, còn bị chiếm đoạt hơn 757 tỷ đồng.

Đối với Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thanh Tú, cáo trạng xác định, hai bị cáo không có chức năng nhiệm vụ, không có khả năng “chạy án” cho Nguyễn Thị Lan Hương, nhưng đưa ra thông tin gian dối, giới thiệu có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo cấp cao nên có thể giúp Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu không bị xử lý hình sự hoặc giảm nhẹ tội và nhận 26 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền “chạy án”, Lan và Tú đưa cho luật sư 1 tỷ đồng để nhờ tư vấn pháp luật cho Hương. Số tiền 25 tỷ đồng còn lại, Lan chiếm đoạt và dùng để mua căn hộ chung cư tại Royal City với giá 9,5 tỷ đồng, gửi tiết kiệm đứng tên con gái nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền do phạm tội mà có.