Trong vụ án, bị cáo Phạm Thị Hòa (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tại phần thủ tục, thư ký phiên tòa thông báo trong số 5 bị cáo bị triệu tập, bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Lan (trú phường Thanh Xuân, Hà Nội) vắng mặt. Bị cáo này bị đưa ra xét xử về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Theo thông tin người thân cung cấp tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Lan đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai từ tối 19-11.

Các bị cáo tại phiên tòa sáng 23-11. Ảnh: LAM HOÀNG

Hội đồng xét xử thông báo, luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Lan cũng vắng mặt tại phiên tòa.

Cũng tại phần thủ tục phiên tòa, Chủ tọa Vũ Quang Huy thông báo, trước ngày mở phiên tòa, cơ quan xét xử đã triệu tập gần 460 nhà đầu tư, nhưng chỉ có khoảng 120 người có mặt.

Một số luật sư đề nghị hoãn phiên tòa do nhiều bị hại vắng mặt. Đại diện viện kiểm sát cũng đề nghị HĐXX xem xét tình trạng vắng mặt của bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Lan và những người liên quan.

Sau khi hội ý, HĐXX nhận định vụ án còn nhiều nội dung cần làm rõ, nhất là số tiền bị chiếm đoạt và số lượng bị hại, nên quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến ngày 16-5-2023, bị cáo Phạm Thị Hòa cùng các đồng phạm đã huy động gần 4.720 tỷ đồng từ nhiều nguồn. Trong đó, hơn 1.726 tỷ đồng được huy động từ gần 460 nhà đầu tư thông qua hợp đồng chuyển nhượng cổ phần; khoảng 890 tỷ đồng là các khoản vay cá nhân, số còn lại từ ngân hàng và các nguồn khác. Trong số gần 460 nhà đầu tư, có 266 người gửi đơn tố cáo, với tổng số tiền đã chuyển cho doanh nghiệp của bị cáo Phạm Thị Hòa hơn 970 tỷ đồng. Cặc dù biết doanh nghiệp kinh doanh không có lợi nhuận, bị cáo Phạm Thị Hòa cùng con gái Nguyễn Thị Thùy Linh (cựu Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu) và Nguyễn Thị Lan Hương (cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu) vẫn bàn bạc nâng khống vốn điều lệ, đưa ra thông tin sai sự thật về tình hình hoạt động kinh doanh nhằm thu hút nhà đầu tư. Các bị cáo đưa ra mức lãi suất từ 9% đến 13,5%/năm, cam kết hoàn trả đầy đủ tiền gốc và lãi khi đến hạn. Nhiều người đã tin tưởng, chuyển tiền đầu tư nhưng sau đó không được thanh toán như thỏa thuận.