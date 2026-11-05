Trà gừng tốt cho sức khỏe nhưng 4 nhóm người này nên hạn chế uống, đặc biệt nhóm thứ 4

Trà gừng thường được sử dụng để làm ấm cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa và giảm cảm giác buồn nôn. Tuy nhiên, thức uống này không phù hợp với tất cả mọi người. Đặc biệt, những người mắc bệnh dạ dày, có vấn đề về đông máu hoặc chuẩn bị phẫu thuật cần lưu ý trước khi sử dụng.

Trà gừng mang lại những lợi ích gì cho sức khỏe?

Gừng là loại gia vị quen thuộc trong bữa ăn của người Việt, đồng thời được sử dụng từ lâu trong y học cổ truyền. Khi pha thành trà, gừng có thể mang lại một số lợi ích nhất định cho sức khỏe. Theo thông tin trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec, nội dung được tham vấn y khoa bởi BSCKI. Dương Ngọc Vân, trà gừng có những công dụng đáng chú ý sau:

Hỗ trợ làm ấm cơ thể

Nhờ đặc tính cay, ấm của gừng, trà gừng thường được sử dụng để tạo cảm giác ấm áp, nhất là khi thời tiết chuyển lạnh hoặc sau khi tiếp xúc với mưa. Một cốc trà gừng ấm có thể giúp cơ thể dễ chịu hơn, giảm cảm giác lạnh và mệt mỏi.

Giảm cảm giác buồn nôn

Gừng được biết đến với khả năng hỗ trợ giảm buồn nôn trong một số trường hợp. Vì vậy, trà gừng có thể giúp người bị say tàu xe hoặc gặp tình trạng buồn nôn cảm thấy dễ chịu hơn. Phụ nữ mang thai bị ốm nghén cần tham khảo ý kiến nhân viên y tế trước khi sử dụng thường xuyên.

Trà gừng có thể hỗ trợ làm ấm cơ thể, giảm cảm giác buồn nôn và cải thiện một số triệu chứng khó chịu ở đường tiêu hóa. Ảnh minh họa

Hỗ trợ hoạt động tiêu hóa

Trà gừng có thể giúp giảm cảm giác đầy bụng, khó chịu ở đường tiêu hóa ở một số người. Các hoạt chất trong gừng được cho là có khả năng thúc đẩy quá trình tiêu hóa và hỗ trợ nhu động dạ dày. Tuy nhiên, người có bệnh lý tiêu hóa cần cân nhắc vì gừng cũng có thể khiến một số triệu chứng trở nên nghiêm trọng hơn.

Giúp thư giãn cơ thể

Gừng chứa các hợp chất có đặc tính chống viêm. Việc sử dụng gừng có thể hỗ trợ giảm cảm giác đau nhức ở một số trường hợp. Một cốc trà gừng ấm cũng giúp cơ thể thư giãn, dễ chịu hơn khi mệt mỏi hoặc gặp tình trạng căng cơ.

Hỗ trợ giảm triệu chứng cảm lạnh

Khi bị cảm lạnh thông thường, trà gừng ấm có thể giúp làm dịu cảm giác lạnh, khó chịu ở cổ họng và hỗ trợ giảm nghẹt mũi tạm thời. Dù vậy, đây chỉ là thức uống hỗ trợ, không thay thế thuốc điều trị hoặc các biện pháp chăm sóc y tế khi bệnh diễn tiến nặng.

Hỗ trợ giảm đau đầu

Một số nghiên cứu về gừng cho thấy nguyên liệu này có tiềm năng hỗ trợ giảm đau trong một số tình trạng, trong đó có đau đầu và đau nửa đầu. Tuy nhiên, trà gừng không phải phương pháp điều trị thay thế cho người thường xuyên bị đau đầu.

Cải thiện hơi thở có mùi

Hơi thở có mùi đôi khi liên quan đến các vấn đề ở khoang miệng hoặc hệ tiêu hóa. Trà gừng có thể giúp giảm cảm giác khó chịu trong miệng và hỗ trợ tiêu hóa ở một số người. Tuy nhiên, nếu tình trạng hôi miệng kéo dài, cần xác định nguyên nhân để có hướng xử lý phù hợp.

Hỗ trợ giảm đau nhức

Gừng chứa các hợp chất có hoạt tính sinh học, được nghiên cứu về khả năng chống viêm và giảm đau. Do đó, việc bổ sung gừng vào chế độ ăn uống có thể hỗ trợ cải thiện cảm giác đau nhức ở một số người, chẳng hạn như người bị đau cơ, đau khớp hoặc đau bụng kinh.

Bổ sung hợp chất có lợi cho cơ thể

Gừng chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa. Việc sử dụng gừng với lượng phù hợp trong chế độ ăn uống đa dạng có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, không nên xem trà gừng là thức uống có khả năng phòng ngừa hoặc điều trị mọi bệnh lý.

4 nhóm người cần thận trọng khi uống trà gừng

Dù có một số lợi ích nhất định, trà gừng không phải lựa chọn phù hợp với tất cả mọi người. Theo Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn lời Bác sĩ nội trú Phan Bích Hằng, có 4 nhóm đối tượng cần lưu ý khi sử dụng thức uống này.

Người mắc bệnh viêm dạ dày, trào ngược dạ dày - thực quản

Những người thường xuyên bị ợ nóng, ợ chua, trào ngược hoặc đang mắc viêm loét dạ dày có thể cảm thấy nóng rát, khó chịu hơn sau khi uống trà gừng. Nguy cơ này có thể tăng khi sử dụng trà pha quá đậm hoặc uống lúc bụng đói.

Người mắc bệnh dạ dày, bệnh lý đường mật, đang dùng thuốc chống đông hoặc chuẩn bị phẫu thuật cần thận trọng khi sử dụng trà gừng. Ảnh minh họa

Vì vậy, người có bệnh lý dạ dày nên hạn chế thức uống này. Nếu vẫn muốn sử dụng, cần thử với lượng nhỏ và theo dõi phản ứng của cơ thể. Khi triệu chứng đau rát, ợ nóng hoặc trào ngược tăng lên, nên ngừng uống.

Người đang sử dụng thuốc chống đông máu hoặc thuốc chống kết tập tiểu cầu

Một số nghiên cứu cho thấy gừng có thể tác động đến hoạt động của tiểu cầu và quá trình đông máu. Do đó, người đang sử dụng thuốc chống đông như warfarin, rivaroxaban, apixaban hoặc thuốc chống kết tập tiểu cầu như aspirin, clopidogrel cần thận trọng.

Những người thuộc nhóm này nên trao đổi với bác sĩ trước khi uống trà gừng với lượng lớn, sử dụng thường xuyên hoặc dùng các sản phẩm chứa gừng có hàm lượng đậm đặc. Việc kết hợp không phù hợp có thể làm tăng nguy cơ chảy máu.

Người mắc bệnh lý đường mật

Gừng có thể kích thích hoạt động bài tiết mật. Vì vậy, người đang mắc bệnh lý đường mật, đặc biệt là người bị sỏi mật, đau quặn mật hoặc có tình trạng tắc nghẽn đường mật, cần cân nhắc trước khi sử dụng trà gừng.

Trong những trường hợp này, việc tự ý dùng gừng với mục đích hỗ trợ tiêu hóa có thể không phù hợp. Người bệnh nên hỏi ý kiến bác sĩ điều trị để được hướng dẫn cụ thể.

Người chuẩn bị phẫu thuật

Do gừng có khả năng ảnh hưởng đến quá trình đông máu, người sắp thực hiện phẫu thuật cần thông báo với bác sĩ về việc sử dụng trà gừng hoặc các sản phẩm có thành phần từ gừng, nhất là khi dùng thường xuyên hay với lượng lớn.

Bác sĩ sẽ căn cứ vào tình trạng sức khỏe, loại phẫu thuật và các loại thuốc đang sử dụng để đưa ra khuyến cáo phù hợp. Người bệnh không nên tự ý tiếp tục dùng hoặc ngừng các sản phẩm có thành phần từ gừng mà chưa trao đổi với nhân viên y tế.