Tôi hay nấu lá tía tô uống và pha thêm gừng thành trà. Uống như vậy có giúp làm ấm cơ thể, giảm ho, nghẹt mũi khi thời tiết giao mùa không? Xin bác sĩ tư vấn. (Bùi Xuân My - Hà Nội).

Tiến sĩ Phạm Việt Hoàng - nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh (Hà Nội) tư vấn:

Theo Y học cổ truyền, sự kết hợp này có tác dụng giải biểu, tán hàn, làm ấm cơ thể. Dưới góc nhìn y học hiện đại, hai nguyên liệu còn chứa nhiều hợp chất thực vật có hoạt tính sinh học đáng chú ý.

Gừng tươi và lá tía tô đều là những nguyên liệu quen thuộc trong căn bếp của người Việt. Không chỉ được dùng làm gia vị, hai loại thực vật này còn được sử dụng trong Y học cổ truyền để hỗ trợ cải thiện một số triệu chứng khó chịu khi bị cảm lạnh.

Theo Y học cổ truyền, cảm mạo phong hàn thường xuất hiện khi phong hàn xâm nhập cơ thể, gây ra các biểu hiện như sợ lạnh, sợ gió, đau đầu, nghẹt mũi, chảy nước mũi trong, ho, đờm loãng và ít ra mồ hôi.

Lá tía tô nấu với gừng làm ấm cơ thể. Ảnh: Hoa Linh.

Trong trường hợp này, nguyên tắc điều trị là tân ôn giải biểu, sơ tán phong hàn. Trà gừng kết hợp lá tía tô là cách phối hợp hai vị thuốc theo nguyên tắc trên.

Tía tô có tên thuốc là tô diệp, vị cay, tính ấm, quy kinh phế và tỳ, có công năng giải biểu tán hàn, hành khí hòa vị. Gừng tươi có tên thuốc là sinh khương, vị cay, tính ấm, quy kinh phế, tỳ và vị, có tác dụng phát tán phong hàn, ôn trung, chỉ ẩu, hóa đàm.

Khi kết hợp, tía tô và gừng có thể hỗ trợ nhau trong những trường hợp cảm mạo phong hàn kèm lạnh bụng, buồn nôn hoặc khó chịu đường tiêu hóa.

Gừng chứa các hợp chất có hoạt tính sinh học

Gừng có các hợp chất hoạt tính như gingerol, shogaol và zingerone. Nghiên cứu hiện đại ghi nhận một số thành phần của gừng có hoạt tính chống viêm, chống oxy hóa và tiềm năng hỗ trợ giảm buồn nôn.

Vì vậy, trà gừng ấm có thể là thức uống giúp tạo cảm giác dễ chịu, đặc biệt khi cơ thể bị lạnh hoặc có cảm giác buồn nôn. Tuy nhiên, chưa có đủ bằng chứng khẳng định uống trà gừng có thể điều trị virus gây cảm lạnh hoặc rút ngắn thời gian mắc bệnh.

Lá tía tô giàu hợp chất thực vật

Lá tía tô chứa tinh dầu và nhiều hợp chất thực vật như perillaldehyde, limonene cùng các hợp chất phenolic. Một số nghiên cứu thực nghiệm cho thấy các thành phần này có hoạt tính chống oxy hóa và chống viêm.

Khi pha thành trà, gừng tạo vị cay ấm, trong khi lá tía tô mang hương thơm đặc trưng. Đây là thức uống có thể giúp làm ấm cơ thể, bổ sung nước và tạo cảm giác dễ chịu khi thời tiết lạnh.

Dưới góc nhìn Đông y, sự kết hợp này phù hợp với nguyên tắc tân ôn giải biểu, thường được sử dụng trong các trường hợp cảm mạo phong hàn. Tuy nhiên, trà gừng tía tô không thay thế thuốc điều trị và không có tác dụng chữa khỏi cúm hay các bệnh nhiễm virus.

Lưu ý, bạn không nên uống quá nhiều hoặc sử dụng trà thay thế hoàn toàn nước lọc. Người có bệnh nền, đang dùng thuốc điều trị nên hỏi ý kiến bác sĩ nếu muốn sử dụng thường xuyên.

Bạn cũng không nên uống trà quá đặc hoặc quá cay dễ gây kích ứng dạ dày. Khi sốt cao, khó thở, đau ngực hoặc triệu chứng kéo dài, bệnh nhân cần đi khám thay vì chỉ uống trà tại nhà.