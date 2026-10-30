Trả giá vì không chịu cai ma túy

Cơ quan Công an khởi tố, bắt tạm giam Lương Văn Hiệp.

Ngày 15-10, qua kiểm tra, Công an xã Tây Ninh Hòa phát hiện H. tiếp tục có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Sau thời gian điều tra, củng cố hồ sơ, ngày 29-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Lương Văn Hiệp về hành vi: “Sử dụng trái phép chất ma túy”.

N.HÒA

Cơ quan Công an khám xét nơi ở của đối tượng Vũ.

* Thái Long Vũ (2005, trú xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai) cũng là đối tượng thuộc diện quản lý sau cai nghiện. Mới đây, Công an xã Hòa Hội kiểm tra, phát hiện Vũ dương tính với ma túy Methamphetamine. Vũ khai nhận đã sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà vào các ngày 20 và 21-10. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Vũ, Công an phát hiện, thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 29-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam đối với Thái Long Vũ về hành vi: “Sử dụng trái phép chất ma túy”.