Trả giá vì gây rối trật tự công cộng
Ngày 12-10, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Huế cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố 15 bị can về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”; trong đó, cơ quan điều tra bắt tạm giam 7 bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 8 bị can.
Theo kết quả điều tra ban đầu, khuya 21-9-2026, Nguyễn Văn Hợp (2006, trú phường Thuận Hóa, TP Huế) rủ thêm 3 người mang theo hung khí đi tìm đánh nhóm thanh niên có mâu thuẫn trước đó. Khi đến giao lộ Nguyễn Công Duẩn - Trần Duy Hưng (TP Huế), nhóm của Hợp gặp một nhóm thanh niên khác đang tụ tập giữa đường nên lao vào tấn công. Hai nhóm xảy ra ẩu đả, sử dụng hung khí đuổi chém nhau qua nhiều tuyến đường, gây mất ANTT.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/tra-gia-vi-gay-roi-trat-tu-cong-cong-post359357.html