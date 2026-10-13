Trả giá vì gây rối trật tự công cộng

Tại xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ vừa xảy ra vụ mẹ kế hành hung bé gái sinh năm 2012. Bé gái này kể, em từng nhiều lần bị đánh, có lần chảy máu đầu nhưng không dám nói với người thân. Trưởng thôn xác nhận, từng nghe người dân phản ánh về việc này, song chưa trực tiếp chứng kiến.