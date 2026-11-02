Trả giá đắt vì trữ ma túy

Bị cáo A Vương tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, tối 16-6-2026, A Vương cất giấu 7 gói ni-lông nhỏ chứa ma túy loại Methamphetamine (tổng khối lượng 0,73g) để sử dụng cho bản thân. Xét toàn diện vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo A Vương 3 năm tù về tội: “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

N.TỤ

* Ngày 28-10-2026, TAND khu vực 9- Quảng Ngãi xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Vũ (1989, xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi) 3 năm 6 tháng tù về tội: “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Minh Vũ.

Theo cáo trạng, chiều 9-6-2026, Vũ đã cất giấu 7 túi ni-lông chứa ma túy loại Methamphetamine (tổng khối lượng 1,13g) để sử dụng thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.