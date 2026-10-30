Trả giá đắt vì mua bán, tổ chức sử dụng ma túy

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 17/01/2026, sau khi mua ma túy, Trương Văn Vũ Linh đem ma túy và nỏ thủy tinh đến nhà của bị can Đổ Văn Thanh thuộc ấp Tri Liêm, xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long để sử dụng.

Tại đây, Thanh lấy bộ dụng cụ ra và gắn nỏ thủy tinh vào, rồi Thanh cùng với Linh và Thạch Ngọc Sơn sử dụng trái phép chất ma túy.

HĐXX tại phiên tòa

Đến khoảng 21 giờ 15 phút cùng ngày, trong lúc đang sử dụng ma túy tại nhà Thanh, Linh đưa cho Thanh một tép ma túy để bán cho Ngô Nhựt An với giá 200.000 đồng nhưng người đến nhận ma túy là Dương Nhật Trường.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, khi Linh, Thanh và Sơn đang sử dụng ma túy thì bị Công an xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long phát hiện lập biên bản, tạm giữ, niêm phong các dụng cụ, đồ vật dùng để sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, trước ngày 17/01/2026 một tuần, khoảng hơn 17 giờ Linh còn bán cho Thanh mua một tép ma túy với giá 200.000 đồng, địa điểm giao nhận là tại trước cửa phòng ngủ nhà của Linh thuộc ấp Tri Liêm, xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long.

Kết quả giám định xác định chất tinh thể màu trắng thu giữ trong đoạn ống nhựa là ma túy loại Methamphetamine, có khối lượng 0,0932 gam. Quá trình kiểm tra, Thanh và Linh có kết quả dương tính với chất ma túy cùng loại.

Với hành vi trên, Trương Văn Vũ Linh và Đỗ Văn Thanh bị truy tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Đối với ông Thạch Ngọc Sơn không có bàn bạc, không cung cấp ma túy, dụng cụ, đồ vật để phục vụ cho việc sử dụng ma tuý nên không đồng phạm với Linh và Thanh.

Hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của Sơn đã bị Công an xã Nhị Trường xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1.500.000 đồng và Dương Nhật Trường đã đi khỏi địa phương, không rõ đang ở đâu nên cơ quan điều tra không thể mời làm việc được. Do đó, không có căn cứ để xử lý.

Tại giai đoạn điều tra, hai bị can thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định.

Phiên tòa đã làm rõ hành vi, vai trò của từng bị cáo, đồng thời góp phần tuyên truyền, cảnh báo những hệ lụy nghiêm trọng từ ma túy, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và phòng ngừa tội phạm, tệ nạn ma túy trong nhân dân.

Quang cảnh phiên tòa

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trương Văn Vũ Linh 14 năm 6 tháng tù và bị cáo Đỗ Văn Thanh 10 năm tù.

Vụ án là lời cảnh tỉnh đối với những người còn có suy nghĩ chủ quan, xem nhẹ tác hại của ma túy, đồng thời cho thấy việc mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy dù với số lượng nhỏ vẫn có thể phải đối diện với những hình phạt nghiêm khắc của pháp luật.

Qua đó, mỗi gia đình, nhà trường và xã hội cần tăng cường giáo dục, quản lý, quan tâm đến thanh thiếu niên; chủ động phát hiện, ngăn chặn các nguy cơ phát sinh tệ nạn ma túy, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.