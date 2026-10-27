Tra cứu thông tin đăng kiểm phương tiện trên VNeID

Ngày 27/10, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) cho biết, ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID đã được bổ sung tính năng “Đăng kiểm phương tiện”, nhằm tạo thuận lợi cho người dân trong việc quản lý, tra cứu thông tin phương tiện.

Theo Cục C06, tính năng mới cho phép công dân xác nhận tích hợp thông tin đăng kiểm phương tiện vào ứng dụng VNeID. Sau khi hoàn tất, người dùng có thể xem, tra cứu và theo dõi thông tin đăng kiểm đã được tích hợp trực tiếp trên điện thoại.

Đối tượng được sử dụng tiện ích này là công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đang hoạt động bình thường.

Ứng dụng VNeID. Ảnh: Đình Hiếu

Để sử dụng tính năng mới, người dân đăng nhập ứng dụng VNeID và thực hiện theo các bước hướng dẫn.

Công dân có thể truy cập chức năng này theo một trong ba cách: nhấn vào thông báo xuất hiện trên màn hình sau khi đăng nhập; chọn yêu cầu xác nhận tích hợp tại mục “Thông báo”; hoặc truy cập mục “Ví giấy tờ” trên trang chủ, sau đó chọn thông báo chứa thông tin cần xác nhận tích hợp.

Tiếp đó, người dùng xác thực bằng mã passcode hoặc phương thức sinh trắc học (vân tay, khuôn mặt) rồi chọn mục “Đăng kiểm phương tiện”.

Tại đây, công dân nhấn vào bản ghi “Xác nhận tích hợp” để xem chi tiết thông tin phương tiện. Nếu thông tin chính xác, người dùng thực hiện xác thực, tích hợp thông tin vào mục “Ví giấy tờ” và nhấn xác nhận.

Trường hợp không đồng ý tích hợp, công dân chọn “Không tích hợp”, sau đó lựa chọn lý do, nhập thông tin theo yêu cầu và xác nhận.

Sau khi hoàn thành các thao tác, hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận thành công. Người dùng có thể quay lại danh sách bản ghi để tiếp tục quản lý thông tin.

Cục C06 cho biết, việc bổ sung tiện ích này là một trong những giải pháp thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong quản lý thông tin phương tiện, đồng thời tạo thuận lợi cho người dân khi sử dụng các dịch vụ số.