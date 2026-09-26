Tra cứu ngay danh sách phạt nguội tại Bắc Ninh mới nhất từ 28/8 đến 10/9/2026

Trong thời gian từ ngày 28/8 đến ngày 10/9/2026, qua hệ thống giám sát và xử lý vi phạm giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện 1.636 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Theo thông báo, các lỗi vi phạm được phát hiện gồm 116 trường hợp vượt đèn đỏ; 217 trường hợp vi phạm vạch kẻ đường; 24 trường hợp rẽ trái, quay đầu tại nơi có biển cấm; 150 trường hợp dừng, đỗ sai quy định và 1.129 trường hợp không đội mũ bảo hiểm.

Trong số các lỗi được phát hiện, không đội mũ bảo hiểm chiếm số lượng nhiều nhất với 1.129 trường hợp. Các trường hợp còn lại gồm vi phạm vạch kẻ đường, dừng đỗ sai quy định, vượt đèn đỏ và rẽ trái, quay đầu tại nơi có biển cấm.

Bắc Ninh ghi nhận 1.636 trường hợp vi phạm giao thông được phát hiện qua hệ thống camera từ ngày 28/8 đến 10/9/2026. (Ảnh Phòng CSGT Bắc Ninh)

Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị các chủ phương tiện có liên quan chủ động tra cứu danh sách phạt nguội tại Bắc Ninh, đồng thời liên hệ cơ quan chức năng để được xử lý theo quy định.

Danh sách phạt nguội tại Bắc Ninh được Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh công bố để các chủ phương tiện liên quan chủ động kiểm tra thông tin và thực hiện xử lý theo quy định.

Người dân có thể tra cứu danh sách các phương tiện vi phạm phạt nguội tại Bắc Ninh từ ngày 28/8 đến ngày 10/9/2026 TẠI ĐÂY