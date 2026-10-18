Tra cứu ngay danh sách phạt nguội tại Bắc Ninh lỗi vi phạm tốc độ từ 5/10-11/10/2026

Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Bắc Ninh phát hiện 448 trường hợp vi phạm tốc độ qua hệ thống thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong thời gian từ ngày 5/10 đến 11/10/2026.

Theo thông báo của Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Bắc Ninh, qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã phát hiện 448 trường hợp điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định trong thời gian từ ngày 5/10 đến ngày 11/10/2026.

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Bắc Ninh phát hiện 448 trường hợp chạy quá tốc độ qua hệ thống thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong 7 ngày. (Ảnh Phòng CSGT Bắc Ninh)

Phòng Cảnh sát giao thông đề nghị chủ phương tiện, người vi phạm chủ động tra cứu thông tin và chấp hành việc xử lý theo quy định.

Đồng thời, lực lượng chức năng khuyến cáo người điều khiển phương tiện chấp hành nghiêm quy định về tốc độ, quan sát kỹ biển báo và điều chỉnh tốc độ phù hợp với điều kiện giao thông. Việc chạy quá tốc độ làm giảm khả năng xử lý tình huống, tăng nguy cơ xảy ra tai nạn và mức độ nghiêm trọng khi va chạm.

Trong bối cảnh hệ thống camera giám sát giao thông ngày càng được triển khai rộng rãi, người điều khiển phương tiện cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không chỉ tại những tuyến đường có lực lượng chức năng làm nhiệm vụ mà trên toàn bộ hành trình.

Việc tuân thủ tốc độ, đi đúng làn đường và chú ý biển báo giúp hạn chế nguy cơ vi phạm, đồng thời bảo đảm an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông khác.