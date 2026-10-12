Tra cứu ngay danh sách phạt nguội tại Bắc Ninh lỗi vi phạm tốc độ từ 28/9-4/10/2026

Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Bắc Ninh thông báo danh sách 576 trường hợp vi phạm tốc độ được phát hiện từ ngày 28/9 đến ngày 4/10/2026.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Bắc Ninh, trong thời gian từ ngày 28/9 đến ngày 4/10/2026, các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ do đơn vị vận hành đã phát hiện 576 trường hợp phương tiện chạy quá tốc độ quy định. Đây là những trường hợp được ghi nhận qua hoạt động giám sát bằng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Danh sách phương tiện vi phạm được công khai để người dân chủ động tra cứu thông tin phạt nguội tại Bắc Ninh, kiểm tra xem phương tiện của mình có nằm trong danh sách vi phạm hay không. Qua đó, chủ phương tiện và người vi phạm có thể chủ động thực hiện các thủ tục xử lý theo quy định.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Bắc Ninh đề nghị chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện có liên quan chủ động tra cứu danh sách, kiểm tra thông tin và chấp hành việc xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Bắc Ninh công khai danh sách 576 trường hợp vi phạm tốc độ qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. (Ảnh Phòng CSGT Bắc Ninh)

Đối với người tham gia giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông khuyến cáo cần nghiêm chỉnh chấp hành quy định về tốc độ, chú ý quan sát biển báo và điều chỉnh tốc độ phù hợp với điều kiện mặt đường, mật độ phương tiện cũng như tình hình giao thông thực tế.

Việc chạy quá tốc độ quy định có thể làm giảm khả năng xử lý các tình huống bất ngờ, tăng nguy cơ xảy ra tai nạn và khiến hậu quả va chạm trở nên nghiêm trọng hơn. Vì vậy, người điều khiển phương tiện cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không phóng nhanh, vượt ẩu, góp phần phòng ngừa tai nạn và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Tra cứu danh sách phạt nguội tại Bắc Ninh lỗi vi phạm tốc độ từ ngày 28/9 đến ngày 4/10/2026 TẠI ĐÂY