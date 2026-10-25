Tra cứu ngay danh sách phạt nguội tại Bắc Ninh lỗi vi phạm tốc độ từ 12/10-18/10/2026

Theo Phòng CSGT Công an thành phố Bắc Ninh, qua hoạt động của các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã phát hiện 718 trường hợp điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định trong thời gian từ ngày 12/10 đến ngày 18/10/2026.

Danh sách phạt nguội tại Bắc Ninh lỗi vi phạm tốc độ từ 12/10 đến 18/10 TẠI ĐÂY.

Phòng CSGT đề nghị chủ phương tiện và người vi phạm chủ động kiểm tra thông tin, chấp hành việc xử lý theo quy định.

Việc điều khiển phương tiện vượt quá tốc độ cho phép làm giảm khả năng xử lý tình huống, tăng quãng đường phanh và khiến hậu quả tai nạn có thể nghiêm trọng hơn, nhất là khi gặp chướng ngại vật bất ngờ, đường trơn trượt hoặc mật độ phương tiện đông.

Phạt nguội tại Bắc Ninh ghi nhận 718 trường hợp vi phạm tốc độ trong 7 ngày, chủ phương tiện cần chủ động tra cứu danh sách để chấp hành xử lý theo quy định.

Phòng CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông cần tuân thủ tốc độ tối đa cho phép trên từng tuyến đường, chú ý quan sát hệ thống biển báo và điều chỉnh tốc độ phù hợp với điều kiện thực tế. Người điều khiển phương tiện không nên tăng tốc khi đường vắng, vượt xe thiếu an toàn hoặc phanh gấp để xử lý tình huống do chạy nhanh.

Đặc biệt, tại khu vực đông dân cư, nút giao, đường cong, đoạn đường đang thi công và những nơi có người đi bộ qua đường, tài xế cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước và tập trung quan sát. Khi thời tiết xấu, tầm nhìn hạn chế hoặc mặt đường trơn trượt, cần chủ động giảm tốc độ để bảo đảm khả năng kiểm soát phương tiện.

Người dân cũng được khuyến cáo thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật của phương tiện, không sử dụng điện thoại khi lái xe và tuyệt đối không vì vội vàng mà vi phạm quy định về tốc độ. Việc chấp hành đúng quy định không chỉ giúp tránh bị xử phạt mà còn góp phần phòng ngừa tai nạn, bảo vệ tính mạng và tài sản của bản thân cùng những người tham gia giao thông khác.