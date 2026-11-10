Tra cứu lịch sử khám bệnh và quyền lợi bảo hiểm y tế trên VssID

Các bước tra cứu lịch sử khám, chữa bệnh trên VssID: Đăng nhập ứng dụng, chọn Quản lý cá nhân, mở Sổ khám chữa bệnh và xem thông tin từng lần điều trị. Đồ họa: Thái Bình

Chủ động quản lý thông tin khám chữa bệnh

Mỗi lần đi khám bệnh, nhiều người lại phải mang theo sổ y bạ, đơn thuốc và những giấy tờ liên quan đến quá trình điều trị trước đó. Với người cao tuổi, bà con ở vùng nông thôn, miền núi, việc lưu giữ đầy đủ những giấy tờ này không phải lúc nào cũng dễ dàng. Chỉ một lần thất lạc đơn thuốc hoặc kết quả xét nghiệm, người bệnh có thể gặp khó khăn khi cần cung cấp thông tin cho bác sĩ trong lần tái khám. Điều này càng đáng lưu ý với những người mắc bệnh mạn tính như đái tháo đường, tăng huyết áp, tim mạch, phải theo dõi sức khỏe và sử dụng thuốc thường xuyên. Nếu không nhớ chính xác loại thuốc, liều lượng đã dùng hoặc kết quả điều trị trước đó, việc đánh giá tình trạng bệnh và điều chỉnh phác đồ có thể mất thêm thời gian.

Bên cạnh đó, không ít người tham gia bảo hiểm y tế vẫn chưa nắm rõ quyền lợi của mình. Khi nhận bảng kê viện phí với nhiều khoản chi cho thuốc, xét nghiệm và dịch vụ kỹ thuật, người bệnh thường chỉ quan tâm số tiền phải thanh toán mà ít khi kiểm tra phần chi phí do Quỹ bảo hiểm y tế chi trả. Thiếu thông tin khiến người dân khó đối chiếu các khoản viện phí, phát hiện sai sót hoặc đề nghị giải thích khi có những khoản thanh toán chưa rõ ràng. Ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số được triển khai nhằm giúp người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tiếp cận thông tin thuận tiện hơn. Thay vì hoàn toàn phụ thuộc vào giấy tờ hoặc phải đến cơ quan chức năng để hỏi, người dân có thể sử dụng điện thoại thông minh để tra cứu lịch sử khám chữa bệnh và theo dõi quyền lợi của mình.

Tra cứu lịch sử khám chữa bệnh trên VssID

Để sử dụng tiện ích này, người dân cần cài đặt ứng dụng VssID trên điện thoại, đăng ký và kích hoạt tài khoản theo hướng dẫn của cơ quan Bảo hiểm xã hội. Sau khi mở ứng dụng, người dùng đăng nhập bằng mã số bảo hiểm xã hội gồm 10 chữ số và mật khẩu cá nhân. Nếu thiết bị hỗ trợ và đã thiết lập tính năng phù hợp, có thể sử dụng phương thức đăng nhập sinh trắc học để thuận tiện hơn. Tại giao diện chính, chọn mục Quản lý cá nhân, sau đó tìm và mở Sổ khám chữa bệnh. Đây là nơi hiển thị thông tin các lần khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đã được cơ sở y tế gửi lên hệ thống và được cập nhật trên ứng dụng. Người dùng lựa chọn năm cần tra cứu để xem danh sách những lần khám, chữa bệnh tương ứng. Thông tin được sắp xếp theo thời gian, giúp dễ dàng tìm lại đợt điều trị tại trạm y tế, trung tâm y tế hoặc bệnh viện.

Khi chọn một lần khám cụ thể, ứng dụng sẽ hiển thị những thông tin liên quan như cơ sở khám chữa bệnh, thời gian, chẩn đoán, chi phí điều trị, phần Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán và phần người bệnh cùng chi trả. Tùy dữ liệu được cập nhật, người dùng có thể xem thêm thông tin về thuốc, dịch vụ kỹ thuật và các khoản chi phí phát sinh. Nhờ đó, người bệnh có thể đối chiếu với giấy ra viện, đơn thuốc hoặc bảng kê viện phí đã nhận. Nếu phát hiện thông tin chưa chính xác, cần liên hệ cơ sở khám chữa bệnh hoặc cơ quan Bảo hiểm xã hội để được kiểm tra, giải đáp.

Ngoài lịch sử khám chữa bệnh, VssID còn hỗ trợ tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế. Từ mục Quản lý cá nhân, người dùng chọn Thẻ bảo hiểm y tế để kiểm tra thời hạn sử dụng, mức hưởng và thời điểm đủ 5 năm tham gia bảo hiểm y tế liên tục. Đây là thông tin quan trọng, nhất là với người thường xuyên điều trị bệnh mạn tính hoặc có chi phí khám chữa bệnh lớn. Theo quy định, người tham gia bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục, có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm vượt quá 6 tháng mức tham chiếu và đáp ứng các điều kiện liên quan sẽ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế đối với những lần khám chữa bệnh tiếp theo trong năm đó. Cần lưu ý, đủ 5 năm tham gia bảo hiểm y tế liên tục không đồng nghĩa với việc đương nhiên được thanh toán toàn bộ viện phí. Quyền lợi cụ thể còn phụ thuộc vào điều kiện hưởng, phạm vi chi trả và quy định hiện hành.

Mục Thẻ bảo hiểm y tế trên VssID giúp người dân kiểm tra thời hạn sử dụng, mức hưởng và thời điểm đủ 5 năm tham gia bảo hiểm y tế liên tục. Đồ họa: Thái Bình

Bảo mật thông tin, kiểm tra dữ liệu thường xuyên

Bảo mật tài khoản VssID là yêu cầu không thể xem nhẹ. Chúng ta tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã xác thực OTP cho người khác; không đăng nhập tài khoản qua những đường dẫn lạ được gửi bằng tin nhắn hoặc mạng xã hội. Đặc biệt, cần cảnh giác với các cuộc gọi tự xưng cán bộ bảo hiểm xã hội, nhân viên y tế yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu hoặc mã OTP để cập nhật hồ sơ, đồng bộ dữ liệu hay gia hạn thẻ bảo hiểm y tế. Đây là những thủ đoạn thường được các đối tượng lừa đảo sử dụng để chiếm đoạt tài khoản và thông tin cá nhân. Khi cần thực hiện thủ tục liên quan đến bảo hiểm y tế, chúng ta cần sử dụng ứng dụng chính thức hoặc liên hệ trực tiếp cơ quan Bảo hiểm xã hội để được hướng dẫn.

Đối với người thường xuyên tái khám, người bệnh có thể mở lại thông tin lần khám trước để nhớ thời gian điều trị, cơ sở y tế và các khoản chi phí liên quan. Trường hợp ứng dụng hiển thị thông tin thuốc đã sử dụng, người bệnh có thể tham khảo và cung cấp thêm cho bác sĩ. Tuy nhiên, VssID không thay thế hồ sơ bệnh án, đơn thuốc hoặc những giấy tờ chuyên môn cần thiết. Người bệnh vẫn phải mang theo tài liệu theo yêu cầu của cơ sở y tế, đồng thời thông báo đầy đủ các thuốc đang sử dụng, tiền sử dị ứng và những vấn đề sức khỏe liên quan.

Từ việc tra cứu lịch sử khám chữa bệnh đến kiểm tra mức hưởng và chi phí được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán, VssID giúp người dân tiếp cận thông tin an sinh một cách chủ động, thuận tiện hơn. Với bà con ở vùng sâu, vùng xa, nơi việc đi lại và tiếp cận các dịch vụ hành chính còn nhiều khó khăn, những tiện ích này càng có ý nghĩa thiết thực. Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh có kết nối Internet và tài khoản đã được kích hoạt, người tham gia bảo hiểm y tế có thể tự kiểm tra thông tin, hiểu rõ hơn quyền lợi của mình và hạn chế những vướng mắc không cần thiết khi đi khám chữa bệnh.

VssID giúp người tham gia bảo hiểm y tế tra cứu lịch sử khám, chữa bệnh, theo dõi chi phí điều trị và kiểm tra thông tin quyền lợi ngay trên điện thoại thông minh. Người dân nên thường xuyên đối chiếu dữ liệu, kịp thời phản ánh những thông tin bất thường và bảo mật tài khoản cá nhân. Sử dụng thành thạo ứng dụng không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi của mỗi người mà còn góp phần nâng cao tính minh bạch trong quản lý, sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế.