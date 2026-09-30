Tra cứu 420 phương tiện bị phạt nguội tại Bắc Ninh do chạy quá tốc độ

Theo thông báo của Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP Bắc Ninh, trong thời gian từ ngày 14/9 đến 20/9/2026, các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ do đơn vị vận hành đã phát hiện 420 trường hợp vi phạm tốc độ.

Danh sách các phương tiện được ghi nhận vi phạm đã được Phòng CSGT công khai để chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện chủ động tra cứu và thực hiện việc xử lý theo quy định.

Trong 1 tuần, hệ thống phạt nguội tại Bắc Ninh phát hiện 420 phương tiện vi phạm quy định về tốc độ.

Người dân có thể tra cứu danh sách các phương tiện vi phạm phạt nguội lỗi chạy quá tốc độ tại Bắc Ninh từ 14/9 đến 20/9/2026 TẠI ĐÂY

Phòng CSGT Công an TP Bắc Ninh khuyến cáo người tham gia giao thông nghiêm chỉnh chấp hành quy định về tốc độ, chú ý quan sát biển báo và điều khiển phương tiện phù hợp với điều kiện giao thông. Đặc biệt, người điều khiển phương tiện cần chủ động kiểm soát tốc độ, không chạy quá tốc độ cho phép, góp phần hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.