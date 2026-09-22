TPS: Quý IV là giai đoạn ‘tích lũy và phân hóa’, ưu tiên 5 nhóm ngành

Thị trường quý IV vẫn nghiêng về tích lũy và phân hóa

Báo cáo chiến lược của Chứng khoán Tiên Phong (TPS) nhìn nhận trạng thái thị trường quý IV là “tích lũy và phân hóa”, trong khi xu hướng dài hạn vẫn nghiêng về tích cực.

Cơ sở cho quan điểm này đến từ sự đan xen giữa lực đỡ và rủi ro. Tăng trưởng kinh tế trong nước duy trì tích cực, đầu tư công còn dư địa lớn trong những tháng cuối năm, trong khi việc Việt Nam được FTSE nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp mở rộng khả năng tiếp cận dòng vốn quốc tế.

Ở chiều ngược lại, lạm phát đã tiến sát mục tiêu 4,5%, mặt bằng lãi suất trong nước còn chịu sức ép và rủi ro địa chính trị tiếp tục tạo biến động cho giá năng lượng cũng như tâm lý trên thị trường tài chính.

(Nguồn: TPS).

Trong số các yếu tố hỗ trợ, nâng hạng là một câu chuyện được TPS nhấn mạnh. Với tỷ trọng dự kiến của Việt Nam trong FTSE Emerging All Cap Index ở mức 0,488%, dòng vốn thụ động vào cổ phiếu Việt Nam có thể vượt 2,2 tỷ USD sau khi hoàn tất toàn bộ lộ trình.

Nếu tính cả dòng vốn chủ động, tổng dòng vốn nước ngoài có thể đạt khoảng 6 tỷ USD. Tuy nhiên, tác động của dòng vốn mới được cho là sẽ không trải đều trên toàn thị trường.

“Dòng vốn chủ động thường có xu hướng giải ngân sớm hơn và mang tính chọn lọc cao hơn, phụ thuộc nhiều hơn vào chất lượng nội tại của doanh nghiệp”, TPS nhận định.

Điều này đồng nghĩa việc cùng nằm trong rổ FTSE không đảm bảo các cổ phiếu sẽ có mức hưởng lợi tương tự nhau. Yếu tố nền tảng doanh nghiệp và chất lượng lợi nhuận có thể đóng vai trò lớn hơn trong việc quyết định dòng tiền.

Một điểm hỗ trợ khác là định giá thị trường đã giảm đáng kể so với lịch sử. Tại ngày 11/9, P/E của VN-Index ở mức 12,25 lần, thấp hơn khoảng 20% so với trung bình 10 năm. Nếu loại trừ VIC, P/E còn 9,91 lần; P/B tương ứng là 1,64 lần.

Dù vậy, cấu trúc thị trường vẫn được đánh giá là chưa thực sự khỏe. Từ đầu năm đến ngày 11/9, VN-Index gần như đi ngang, trong khi VN30 giảm 4,63%, Midcap giảm 15,4% và Smallcap giảm 17,15%.

Theo công ty chứng khoán, diễn biến này phản ánh dòng tiền co cụm vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi phần lớn cổ phiếu trải qua một năm kém tích cực hơn so với những gì chỉ số chung thể hiện. Thanh khoản bình quân từ đầu năm cũng giảm 13,86% so với cùng kỳ.

Ở góc nhìn kỹ thuật, VN-Index được đánh giá đang đi ngang tích lũy với biên độ dao động có xu hướng thu hẹp. Các đáy dần được nâng lên trong khi vùng đỉnh chưa bị phá vỡ rõ rệt, cho thấy thị trường chưa bước vào một xu hướng tăng mới nhưng cấu trúc dài hạn vẫn thiên về tích cực.

Trong kịch bản cơ sở, TPS đặt vùng dao động của VN-Index tại 1.715–1.894 điểm. Kịch bản tích cực tương ứng vùng 1.935–2.026 điểm, còn kịch bản tiêu cực đưa chỉ số về 1.650–1.680 điểm.

“Chiến lược phù hợp cho giai đoạn này là chủ động tận dụng các đợt điều chỉnh của thị trường để tích lũy dần cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, thay vì cố gắng dự đoán và né tránh hoàn toàn biến động ngắn hạn”, báo cáo nêu.

(Nguồn: TPS).

5 nhóm ngành được ưu tiên

Trong bối cảnh thị trường chưa hình thành xu hướng tăng rõ rệt, TPS ưu tiên ngân hàng, dịch vụ tài chính, bảo hiểm, thực phẩm & đồ uống và công nghệ thông tin. Điểm chung của các nhóm này là tăng trưởng lợi nhuận vẫn duy trì, trong khi định giá phần lớn thấp hơn mức trung bình 5 năm.

Ngân hàng ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý II tăng 24,5% so với cùng kỳ, sau mức tăng 13,5% trong quý I. P/E của ngành ở mức 8,4 lần và P/B 1,40 lần, thấp hơn trung bình 5 năm lần lượt 9,9 lần và 1,66 lần.

Dịch vụ tài chính, trong đó có nhóm công ty chứng khoán, cũng nằm trong danh sách ưu tiên. Lợi nhuận quý II tăng 38,06%, cao hơn mức 26,37% của quý I. P/E hiện ở 12,44 lần và P/B 1,54 lần, đều thấp hơn bình quân 5 năm.

Đây cũng là nhóm thể hiện khá rõ câu chuyện phân hóa giữa kết quả kinh doanh và diễn biến thị trường. Từ đầu năm, dịch vụ tài chính giảm 2,38% dù lợi nhuận vẫn tăng cao. Các nhà phân tích cho rằng dòng tiền vào nhóm chứng khoán và tài chính chưa thực sự mạnh, song kỳ vọng nâng hạng có thể tạo lực hỗ trợ trong dài hạn.

Bảo hiểm là nhóm thứ ba được lựa chọn. Lợi nhuận sau thuế quý I và quý II cùng tăng khoảng 21% so với cùng kỳ, trong khi P/E và P/B thấp hơn trung bình 5 năm. Mặt bằng lãi suất cao được kỳ vọng hỗ trợ kết quả kinh doanh của ngành.

Với thực phẩm & đồ uống, lợi nhuận quý II tăng 32,54%, sau mức tăng 58,51% trong quý I. P/E hiện ở 14,32 lần, thấp hơn mức trung bình 18,87 lần trong 5 năm. Sức mua nội địa duy trì tích cực sau khi loại trừ tác động của giá cả là một trong những yếu tố hỗ trợ.

Công nghệ thông tin là nhóm còn lại. Lợi nhuận quý II tăng 18,39%, cải thiện so với mức tăng 1,02% trong quý I. P/E đạt 12,60 lần và P/B 2,54 lần, đều thấp hơn đáng kể so với trung bình 5 năm. Kỳ vọng dài hạn với nhóm này tiếp tục gắn với làn sóng đầu tư AI.

Thay vì tăng hoặc giảm tỷ trọng mạnh theo các nhịp biến động ngắn hạn, TPS đề xuất duy trì lượng tiền mặt phù hợp và điều chỉnh danh mục từng bước. Thanh khoản thấp có thể khiến biến động diễn ra nhanh và đảo chiều trong thời gian ngắn, trong khi sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu nhiều khả năng tiếp tục là đặc điểm đáng chú ý của thị trường trong quý cuối năm.