TPS khuyến nghị mua cổ phiếu FCN
Cổ phiếu FCN của Tập đoàn Fecon được Chứng khoán Tiên Phong (TPS) khuyến nghị mua trong kỳ báo tháng 10.
Theo TPS, cổ phiếu FCN của Công ty Cổ phần Tập đoàn Fecon đã vượt trendline giảm dài hạn (từ tháng 8/2025) và đang hoàn thiện mô hình 2 đáy. TPS cho rằng, hiều khả năng cổ phiếu đang bước vào sóng tăng mới.
Giá cổ phiếu FCN tại thời điểm ngày 23/10 ở mức khoảng 10.900 đồng/CP nằm trên EMA10/20/50 (hỗ trợ ngắn hạn) nhưng vẫn dưới EMA100/200 (kháng cự trung-dài hạn).
Tín hiệu kỹ thuật cho thấy, xu hướng ngắn hạn cổ phiếu FCN đã đảo chiều tăng, xu hướng trung - dài hạn cần thêm thời gian xác nhận.
Nhận định tổng hợp của TPS, 5/5 chỉ báo động lượng đồng thuận xu hướng tăng. Tuy nhiên Stochastic đã tiệm cận vùng quá mua và giá còn nằm dưới EMA100/200 (11.300 – 12.140 đồng/CP), nên có thể xuất hiện rung lắc ngắn hạn.
Tín hiệu kỹ thuật là cơ sở để TPS xây dựng kịch bản cơ sở và kịch bản dự phòng ở phần tiếp theo.
Với luận điểm cho kịch bản cơ sở, TPS cho rằng, giá FCN đã vượt trendline giảm dài hạn (tháng 8/2025 – tháng 10/2026), đang hoàn thiện mô hình 2 đáy, khối lượng phiên breakout cao hơn 35,7% so với bình quân 20 phiên và CMF dương mạnh (0,55).
Điều kiện duy trì là giá cổ phiếu FCN giữ vững trên vùng hỗ trợ EMA10/EMA20/EMA50 (10.650 – 10.840 đồng/CP).
Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/tps-khuyen-nghi-mua-co-phieu-fcn-169261025190338336.htm