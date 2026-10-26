Theo TPS, cổ phiếu FCN của Công ty Cổ phần Tập đoàn Fecon đã vượt trendline giảm dài hạn (từ tháng 8/2025) và đang hoàn thiện mô hình 2 đáy. TPS cho rằng, hiều khả năng cổ phiếu đang bước vào sóng tăng mới.

Giá cổ phiếu FCN tại thời điểm ngày 23/10 ở mức khoảng 10.900 đồng/CP nằm trên EMA10/20/50 (hỗ trợ ngắn hạn) nhưng vẫn dưới EMA100/200 (kháng cự trung-dài hạn).

Tín hiệu kỹ thuật cho thấy, xu hướng ngắn hạn cổ phiếu FCN đã đảo chiều tăng, xu hướng trung - dài hạn cần thêm thời gian xác nhận.

TPS khuyến nghị mua cổ phiếu FCN (nguồn ảnh: Fecon).

Nhận định tổng hợp của TPS, 5/5 chỉ báo động lượng đồng thuận xu hướng tăng. Tuy nhiên Stochastic đã tiệm cận vùng quá mua và giá còn nằm dưới EMA100/200 (11.300 – 12.140 đồng/CP), nên có thể xuất hiện rung lắc ngắn hạn.

Tín hiệu kỹ thuật là cơ sở để TPS xây dựng kịch bản cơ sở và kịch bản dự phòng ở phần tiếp theo.

Với luận điểm cho kịch bản cơ sở, TPS cho rằng, giá FCN đã vượt trendline giảm dài hạn (tháng 8/2025 – tháng 10/2026), đang hoàn thiện mô hình 2 đáy, khối lượng phiên breakout cao hơn 35,7% so với bình quân 20 phiên và CMF dương mạnh (0,55).

Điều kiện duy trì là giá cổ phiếu FCN giữ vững trên vùng hỗ trợ EMA10/EMA20/EMA50 (10.650 – 10.840 đồng/CP).