TPS bổ nhiệm quyền tổng giám đốc

CTCP Chứng khoán Tiên Phong (TPS) vừa có sự thay đổi ở vị trí điều hành cao nhất. Theo nghị quyết HĐQT, ông Nguyễn Chí Thành thôi giữ chức tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật kể từ ngày 5/11/2026. Sau khi miễn nhiệm, ông Thành không còn đảm nhiệm chức vụ nào tại công ty và chấm dứt tư cách người nội bộ.

Ông Nguyễn Chí Thành sinh năm 1980, có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Boston (Mỹ) và gần 12 năm công tác tại CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS). Ông gia nhập SHS từ tháng 5/2014 với vai trò phó tổng giám đốc, trước khi được bổ nhiệm làm tổng giám đốc vào tháng 2/2024.

Đầu năm 2026, ông Thành rời vị trí tổng giám đốc SHS vì lý do cá nhân, đồng thời có đơn xin rút khỏi HĐQT. Người kế nhiệm ông tại SHS là ông Nguyễn Duy Linh.

Ông Nguyễn Chí Thành thôi giữ chức tổng giám đốc TPS từ ngày 5/11. Ảnh: TPS.

Sau hơn 3 tháng rời SHS, ông Thành chuyển sang TPS và đảm nhận vị trí tổng giám đốc. Tuy nhiên, chưa đầy một năm sau khi gia nhập, ông tiếp tục rời ghế điều hành. Như vậy, trong năm 2026, ông Thành đã hai lần thôi giữ chức tổng giám đốc tại các công ty chứng khoán.

Người tiếp nhận công việc điều hành tại TPS là ông Nguyễn Trọng Thanh, trước đó giữ chức phó tổng giám đốc. Theo quyết định của HĐQT, ông Thanh đảm nhiệm vai trò quyền tổng giám đốc từ ngày 5/11/2026 cho đến khi có quyết định mới.

Sinh năm 1991, ông Nguyễn Trọng Thanh có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, tập trung vào thẩm định tín dụng và tài trợ vốn. Ông cũng có kinh nghiệm phát triển, quản lý khách hàng doanh nghiệp, được TPS đánh giá là nền tảng phục vụ hoạt động đầu tư tài chính và phát triển thị trường vốn.

Cùng với việc thay đổi nhân sự điều hành, TPS cũng chuyển giao vai trò người đại diện theo pháp luật từ ông Nguyễn Chí Thành sang Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hồng Quân. Việc điều chỉnh này căn cứ theo điều lệ sửa đổi được cổ đông công ty thông qua ngày 4/11/2026.

Những thay đổi nhân sự diễn ra trong quá trình TPS tái cấu trúc sau khi trở thành công ty con của TPBank. Cuối năm 2025, ngân hàng này nâng tỷ lệ sở hữu tại TPS lên 51% thông qua một đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Kinh doanh tăng trưởng, cho vay ký quỹ mở rộng

Trong 9 tháng đầu năm 2026, TPS ghi nhận khoảng 1.130 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 310 tỷ đồng, cao hơn 9 lần cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 250 tỷ đồng, tăng gần 12 lần. Mức tăng trưởng đột biến này một phần đến từ nền lợi nhuận thấp của cùng kỳ năm 2025.

Cho cả năm 2026, TPS đặt mục tiêu doanh thu 2.250 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 430 tỷ đồng. Kế hoạch được xây dựng trong giai đoạn công ty bắt đầu tái cấu trúc sau khi về với TPBank. Với kết quả đạt được sau 9 tháng, TPS đã thực hiện khoảng 73% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Ở thời điểm cuối tháng 9/2026, tổng tài sản của TPS đạt hơn 17.310 tỷ đồng, tăng khoảng 13% so với cuối quý II và 21% so với đầu năm. Quy mô tài sản mở rộng đi kèm những thay đổi trong cơ cấu phân bổ vốn, đặc biệt giữa hoạt động cho vay và các danh mục đầu tư.

Trong đó, dư nợ cho vay ký quỹ đạt gần 2.660 tỷ đồng, tăng hơn 42% chỉ sau một quý và khoảng 86% so với đầu năm. Nếu tính thêm các khoản ứng trước tiền bán, tổng dư nợ cho vay của TPS đạt hơn 2.790 tỷ đồng, tăng khoảng 48% so với cuối tháng 6.