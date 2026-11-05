TPHCM yêu cầu trường tư thục, trường có yếu tố nước ngoài rà soát tên gọi, đổi tên nếu gây hiểu lầm

Nghị định số 360/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục khác thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có hiệu lực từ ngày 17-9-2026.

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, tại khoản 7 Điều 47 Nghị định số 360/2026/NĐ-CP có nêu: Các trường đã được thành lập hoặc cho phép thành lập trước ngày Nghị định này có hiệu lực mà trong tên gọi có các từ, cụm từ mang tính “quốc gia” hoặc thể hiện vị thế đặc biệt (“quốc tế”,“quốc gia”, “Việt Nam”), tên các quốc gia khác và các từ, cụm từ có ý nghĩa tương tự, nếu việc sử dụng đó có thể gây hiểu nhầm về tư cách pháp lý, phạm vi hoạt động hoặc sự bảo trợ của Nhà nước thì phải làm thủ tục đổi tên theo quy định tại Nghị định này trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.

Do đó, Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu các trường đã được thành lập hoặc cho phép thành lập có trách nhiệm tự rà soát tên gọi, nếu thuộc trường hợp nêu trên thì thực hiện thủ tục đổi tên theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 360/2026/NĐ-CP. Thời hạn thực hiện trước ngày 17-9-2027.

Về thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính và quản lý hoạt động giáo dục theo Nghị định số 360, Sở GD-ĐT TPHCM nêu rõ:

Thẩm quyền của Chủ tịch UBND TPHCM: Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập, thu hồi quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể, đổi tên, thay đổi địa điểm hoạt động giáo dục đối với: trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học trong đó có cấp học cao nhất là THPT; trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông nội trú trong đó có cấp học cao nhất là THPT; trường THPT chuyên; trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao và trường năng khiếu khác; trường dành cho người khuyết tật; trường mầm non, trường tiểu học, trường THCS, trường THPT do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên chính phủ đề nghị.

Thẩm quyền của Giám đốc Sở GD-ĐT: Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể đối với: Trung tâm GDTX; trung tâm GDNN-GDTX; trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên (bao gồm cả trung tâm trực thuộc đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng nằm ngoài khuôn viên nhà trường); trung tâm giáo dục nghề nghiệp; trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập; Cấp phép hoạt động giáo dục, đình chỉ tuyển sinh, đình chỉ hoạt động giáo dục, thu hồi quyết định cấp phép hoạt động giáo dục, bao gồm cả trường THPT thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đóng trên địa bàn.

Thẩm quyền của Chủ tịch UBND phường, xã, đặc khu: Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập, cấp phép hoạt động giáo dục, đình chỉ tuyển sinh, đình chỉ hoạt động giáo dục, thu hồi quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập, thu hồi quyết định cấp phép hoạt động giáo dục, sáp nhập, chia, tách, giải thể, đổi tên, thay đổi địa điểm hoạt động giáo dục đối với: trường mầm non; trường tiểu học; trường THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học trong đó có cấp học cao nhất là THCS; trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông nội trú trong đó có cấp học cao nhất là THCS.

Thành lập hoặc cho phép thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể đối với: nhóm lớp mầm non độc lập; lớp dành cho người khuyết tật ngoài cơ sở giáo dục; trung tâm học tập cộng đồng; lớp độc lập; Cho phép, đình chỉ hoặc thu hồi quyết định cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và cấp THCS. Cấp phép hoạt động giáo dục, đình chỉ tuyển sinh, đình chỉ hoạt động giáo dục, thu hồi quyết định cấp phép hoạt động giáo dục đối với trường mầm non thuộc Bộ Quốc phòng đóng trên địa bàn.

Sau sáp nhập cùng Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu, TPHCM trở thành địa phương có quy mô giáo dục lớn và đa dạng nhất cả nước. Trong đó, hệ thống giáo dục tư thục, thống kê cho thấy toàn thành phố hiện có hơn 1.300 cơ sở giáo dục với trên 400.000 học sinh theo học. Riêng các trung tâm ngoại ngữ tin học lên đến gần 1.900 cơ sở.