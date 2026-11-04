TPHCM yêu cầu trường học tăng cường gắn STEM với giáo dục hướng nghiệp

Ngày 3-11, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Bảo Quốc đã đưa ra những chỉ đạo mới nhất về việc triển khai giáo dục STEM cho học sinh phổ thông.

Cụ thể, ông Quốc yêu cầu hiệu trưởng các cơ sở giáo dục phổ thông trong và ngoài công lập, UBND các phường, xã, đặc khu tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường, sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học. Tổ chức dạy thử nghiệm các bài học STEM minh họa, chia sẻ kinh nghiệm tích hợp hướng nghiệp STEM linh hoạt, phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất và định hướng phát triển đô thị thông minh của TPHCM.

Định hướng thực hiện ở từng cấp học, ông Nguyễn Bảo Quốc nêu rõ, đối với cấp tiểu học nhà trường cần triển khai linh hoạt 3 hình thức (Bài học STEM, Hoạt động trải nghiệm STEM, Làm quen với nghiên cứu khoa học - kỹ thuật). Trong đó yêu cầu tích hợp nhận thức nghề ban đầu một cách tự nhiên, không gây áp lực, giúp học sinh bước đầu khám phá bản thân và hình thành hứng thú với các lĩnh vực STEM.

Ở cấp THCS, nhà trường cần gắn bài học STEM với việc cho học sinh trải nghiệm các vai trò nghề nghiệp mô phỏng (kỹ sư, nhà nghiên cứu, chuyên viên dữ liệu...). Khai thác sản phẩm và minh chứng học tập STEM để hỗ trợ hiệu quả công tác tư vấn phân luồng sau lớp 9.

Với cấp THPT, cần đẩy mạnh bài học STEM chuyên sâu, chuyên đề học tập liên môn và hoạt động nghiên cứu khoa học - kỹ thuật. Hướng dẫn học sinh đối chiếu năng lực cá nhân với các nhóm ngành công nghệ then chốt, lựa chọn môn học, tổ hợp xét tuyển và xây dựng hồ sơ năng lực STEM phục vụ tuyển sinh sau phổ thông. Tăng cường kết nối, phối hợp với các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ trên địa bàn thành phố.

“Nhà trường cần rà soát điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, chủ động phối hợp với các lực lượng xã hội, doanh nghiệp và các trường đại học để mở rộng không gian trải nghiệm STEM cho học sinh”, ông Quốc nhấn mạnh.

Thầy Trịnh Hoàng Quân, Hiệu trưởng Trường THPT Võ Thị Sáu, phường Gia Định cho hay, yêu cầu triển khai giáo dục STEM được nhà trường đặc biệt đẩy mạnh trong năm học này. Trong đó chú trọng STEM bài học, hoạt động nghiên cứu khoa học, thông qua chính sản phẩm STEM bài học, các đề tài nghiên cứu giúp học sinh học và hiểu kiến thức thực tiễn bài học một cách dễ dàng, hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, nhà trường phối hợp với doanh nghiệp, trường đại học mở rộng thêm cơ hội trải nghiệm giáo dục STEM chuyên sâu cho học sinh.

“Ở bất kỳ hình thức triển khai nào, giáo dục STEM đều được gắn liền với công tác hướng nghiệp cho học sinh. Từ chính trải nghiệm STEM, các em phát hiện ra năng lực, thế mạnh, sở trường của bản thân cũng như định hướng ham thích các lĩnh vực liên quan đến khoa học, kỹ thuật”, thầy Quân cho hay.

Theo thầy Trần Tấn Kha, giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học, phường Bến Thành, ở bậc tiểu học, Khoa học, Công nghệ là những môn học giáo viên dễ dàng tích hợp giáo dục STEM vào bài học nhất. Học sinh vận dụng kiến thức để đơn giản hóa cách hiểu thông qua chính sản phẩm cụ thể. “Qua việc thiết kế sản phẩm, tìm hiểu bài học, các em lại có cơ hội để trải nghiệm và bước đầu có những hình dung, hiểu biết cơ bản về những lĩnh vực ngành nghề khác nhau một cách tự nhiên, nhẹ nhàng…”, thầy Kha nói thêm.