TPHCM yêu cầu tránh tình trạng dân hiến đất, đường vẫn chậm làm

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch triển khai Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục vận động người dân hiến đất mở mới, nâng cấp, mở rộng đường, hẻm trên địa bàn.

Theo kế hoạch, thành phố yêu cầu các sở, ngành và địa phương triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp; phân định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, đồng thời rà soát cơ chế, chính sách để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Việc vận động người dân hiến đất phải bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, phù hợp với quy hoạch và quy định pháp luật; đồng thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Thành phố yêu cầu không áp đặt, chạy theo hình thức hoặc xem việc vận động hiến đất là chỉ tiêu mang tính phong trào.

TPHCM yêu cầu không để dân hiến đất mở đường nhưng công trình chậm triển khai. Ảnh: Phước Sáng

Đáng chú ý, TPHCM nhấn mạnh việc vận động người dân hiến đất phải được thực hiện đồng bộ với công tác quy hoạch, chuẩn bị đầu tư, bố trí nguồn lực, hoàn thiện thủ tục đất đai và tổ chức thi công. Thành phố yêu cầu không để xảy ra tình trạng người dân đã hiến đất nhưng công trình chậm triển khai, kéo dài.

Kế hoạch cũng nêu rõ, việc vận động người dân tự nguyện hiến đất không đồng nhất với việc Nhà nước thu hồi đất và thực hiện các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Đối với phần đất được hiến, các đơn vị phải xác định rõ hình thức pháp lý, chủ thể tiếp nhận và trách nhiệm quản lý, sử dụng.

Sự đồng thuận của người dân trong việc hiến đất không thay thế các thủ tục chuyển giao quyền sử dụng đất theo quy định. Vì vậy, các cơ quan chức năng có trách nhiệm hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, bảo đảm việc tiếp nhận và sử dụng đất hiến đúng quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao làm đầu mối theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện. Cơ quan này đồng thời rà soát chính sách đất đai, hướng dẫn thủ tục đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cấp đổi giấy chứng nhận và theo dõi tiến độ các công trình liên quan.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc có trách nhiệm hướng dẫn các nội dung về quy hoạch, lộ giới; Sở Xây dựng hướng dẫn thủ tục đầu tư, xây dựng; Sở Tài chính hướng dẫn về nguồn lực và cơ chế tài chính, bảo đảm không đặt ra nghĩa vụ đóng góp bắt buộc đối với người dân. Sở Tư pháp rà soát cơ sở pháp lý, góp phần tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình triển khai.

UBND các phường, xã, đặc khu có 60 ngày để rà soát, xác định các công trình ưu tiên, dự kiến nguồn lực và tiến độ thực hiện, sau đó gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cùng các tổ chức chính trị - xã hội được giao phối hợp tuyên truyền, vận động người dân tham gia hiến đất; đồng thời giám sát việc công khai thông tin, tiếp nhận đất hiến và triển khai các công trình.

Thông qua kế hoạch này, TPHCM hướng đến việc nâng cao hiệu quả vận động người dân hiến đất mở đường, hẻm, bảo đảm sự đồng thuận của người dân đi đôi với tính khả thi của dự án, thủ tục pháp lý đầy đủ và tiến độ triển khai cụ thể.