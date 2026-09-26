TPHCM yêu cầu hoạt động ngoài giờ chính khóa phải được phụ huynh đồng thuận

Học sinh TPHCM tham gia một hoạt động tham quan, học tập tại Dinh Độc Lập.

Đó là một trong những nội dung văn bản "tăng cường công tác bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên khi tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TPHCM" do phó giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM Huỳnh Lê Như Trang vừa ký ban hành.

Theo đó, TPHCM yêu cầu các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa phải bảo đảm bảo tính thiết thực, gắn với những mục tiêu, nội dung giáo dục cụ thể, phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông và chương trình giáo dục mầm non. Nội dung, hình thức, địa điểm và thời lượng hoạt động phải phù hợp với lứa tuổi, tâm sinh lý, sức khỏe của học sinh.

Đáng chú ý, Sở yêu cầu việc tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa phải có sự đồng thuận của cha mẹ học sinh và người học tham gia trên tinh thần tự nguyện.

Nhà trường phải thông báo công khai, đầy đủ cho cha mẹ học sinh về mục đích, nội dung, thời gian, địa điểm, lịch trình, đơn vị phối hợp, phương tiện di chuyển và mức kinh phí dự kiến.

Các trường không được ép buộc học sinh tham gia, đồng thời không được sử dụng việc tham gia hoặc không tham gia hoạt động làm tiêu chí đánh giá, xếp loại học sinh.

Nếu hoạt động diễn ra trong ngày học, nhà trường phải có phương án học tập, sinh hoạt phù hợp cho những học sinh không tham gia. Đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các cơ sở giáo dục được yêu cầu quan tâm hỗ trợ, miễn hoặc giảm kinh phí.

Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu việc tổ chức hoạt động ngoài giờ chính khóa phải đặt yêu cầu bảo đảm an toàn cho giáo viên, nhân viên, học sinh và học viên lên hàng đầu. Các đơn vị phải lưu ý các yếu tố như thời tiết, khí hậu, dịch bệnh trong quá trình tổ chức.

Thủ trưởng cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm toàn diện về việc tổ chức hoạt động, đồng thời trực tiếp làm việc với đơn vị phối hợp về nội dung, kinh phí, chương trình và hồ sơ lưu trữ. Kinh phí phải thực hiện theo nguyên tắc thu đủ bù chi, công khai, minh bạch, không vì mục đích lợi nhuận.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Tố, phường Diên Hồng, TPHCM trong một hoạt động câu lạc bộ. Ảnh: P.N

Đối với các trường mầm non, tiểu học, THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học mà cấp học cao nhất là THCS, khi tổ chức hoạt động ngoài giờ chính khóa, nhà trường phải báo cáo công tác tổ chức về UBND phường, xã, đặc khu quản lý trực tiếp để biết chậm nhất 2 ngày trước khi tổ chức

Trong khi đó, các trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học với cấp học cao nhất là THPT, các trung tâm GDNN- GDTX và các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở phải báo cáo về Sở GD&ĐT TPHCM chậm nhất 2 ngày trước khi tổ chức.

Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu khi xảy ra sự cố mất an toàn như tai nạn, ngộ độc thực phẩm, học sinh bị thương hoặc mất liên lạc, thủ trưởng đơn vị phải khẩn trương tổ chức sơ cứu, cấp cứu; phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng nơi xảy ra sự việc để xử lý.

Đồng thời, nhà trường phải thông tin ngay cho cha mẹ học sinh, báo cáo ngay bằng điện thoại và gửi báo cáo bằng văn bản trong vòng 24 giờ đến cơ quan quản lý trực tiếp là Sở GD&ĐT TPHCM hoặc UBND phường, xã, đặc khu.

Sau mỗi hoạt động, các đơn vị phải tổ chức tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả, an toàn trong những lần tổ chức tiếp theo.