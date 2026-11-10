TPHCM yêu cầu 80% thủ tục hành chính xử lý hoàn toàn trực tuyến

UBND TPHCM vừa văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND xã, phường, đặc khu rà soát, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2026.

Theo chỉ đạo, các sở, ngành và địa phương phải rà soát, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành 100% nhiệm vụ tại Công văn số 8208/UBND-VX ngày 7/9/2026, Kế hoạch CCHC năm 2026 và kế hoạch nâng cao Chỉ số CCHC (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng SIPAS của thành phố.

Các sở, ngành cũng phải đẩy nhanh tham mưu ban hành văn bản triển khai Luật Phát triển đô thị, đồng thời thực hiện kế hoạch tăng trưởng hai con số, phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công được giao.

Trong giải quyết thủ tục hành chính, thành phố yêu cầu các đơn vị cập nhật đầy đủ số liệu tiếp nhận, xử lý hồ sơ và dịch vụ công trực tuyến lên cổng thông tin theo dõi. Hồ sơ sắp đến hạn phải được ưu tiên giải quyết; việc số hóa, ký số kết quả cần thực hiện đầy đủ, bảo đảm thống nhất giữa hồ sơ điện tử và hồ sơ giấy.

UBND TPHCM yêu cầu 80% thủ tục hành chính phải được xử lý hoàn toàn trực tuyến. Ảnh minh họa: Nguyễn Huế

Các đơn vị phải tăng cường hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, phấn đấu tối thiểu 80% hồ sơ được xử lý trực tuyến toàn trình.

Thành phố cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tự đánh giá Chỉ số CCHC và khảo sát mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp; tăng cường kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh những hạn chế.

UBND TPHCM giao Văn phòng UBND thành phố phối hợp Trung tâm Chuyển đổi số tổng hợp số liệu giải quyết thủ tục hành chính, báo cáo Sở Nội vụ trước ngày 15/12.

Các sở, ngành được phân công nhiệm vụ cụ thể: Sở Tư pháp đôn đốc ban hành văn bản triển khai Luật Phát triển đô thị; Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu giải pháp đạt tỷ lệ tối thiểu 80% hồ sơ trực tuyến toàn trình; Sở Tài chính theo dõi tăng trưởng kinh tế, phấn đấu thu ngân sách vượt 4% chỉ tiêu Chính phủ giao và giải ngân 100% vốn đầu tư công.

Trung tâm Chuyển đổi số phải đưa vào vận hành cổng theo dõi giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm 100% dịch vụ dữ liệu trên nền tảng NDXP được sử dụng chính thức. Công an TPHCM đôn đốc hoàn thành hồ sơ an toàn thông tin cho 100% hệ thống.

Sở Nội vụ theo dõi, đánh giá PAR INDEX, phối hợp khảo sát SIPAS, kiểm tra công vụ, CCHC, chuyển đổi số và Đề án 06; đồng thời xây dựng kế hoạch CCHC năm 2027. Các đơn vị phải báo cáo tiến độ thực hiện tiêu chí PAR INDEX về Sở Nội vụ vào ngày 1 và 15 hàng tháng.