TPHCM: Xử phạt khoảng 150.000 ô tô vi phạm dừng, đỗ

Chiều 29-10, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM phối hợp Sở VH-TT TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM. Đồng chí Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, chủ trì họp báo.

Đồng chí Tăng Hữu Phong chủ trì họp báo

Nhiều vụ tai nạn liên quan dừng, đỗ xe sai quy định

Tại họp báo, Thượng tá Đỗ Xuân Hoàn, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TPHCM, cho biết hiện toàn thành phố có khoảng 13,3 triệu các loại phương tiện; trong đó, có hơn 1,5 triệu phương tiện là ô tô, còn lại là xe hai bánh và một số phương tiện khác. Hệ thống hạ tầng giao thông dù đang được đầu tư, nâng cấp nhưng vẫn chưa đáp ứng kịp tốc độ tăng nhanh của phương tiện cá nhân, dẫn đến áp lực lớn trong lưu thông. Trước thực trạng đó, Sở Xây dựng, UBND các phường, xã phối hợp Công an TPHCM khảo sát, lắp đặt biển báo cấm dừng, đỗ tại một số khu vực, tuyến đường nhằm đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.

Thượng tá Đỗ Xuân Hoàn thông tin tại họp báo

Theo Thượng tá Đỗ Xuân Hoàn, việc dừng, đỗ phương tiện sai quy định ảnh hưởng lớn đến tình hình lưu thông, gây ùn ứ giao thông, nhất là vào giờ cao điểm. Tình trạng này còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Thống kê trong 10 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn TPHCM xảy ra khoảng 106 vụ tai nạn giao thông liên quan đến việc dừng, đỗ phương tiện sai quy định, khiến 62 người chết và 45 người bị thương.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TPHCM tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm. 10 tháng đầu năm 2026, lực lượng công an phát hiện, lập biên bản xử phạt khoảng 150.000 trường hợp ô tô vi phạm quy định về dừng, đỗ. Trong đó, khoảng 81.000 trường hợp được kiểm tra, lập biên bản trực tiếp tại chỗ. Các trường hợp còn lại xử phạt thông báo qua hình ảnh. Thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TPHCM tiếp tục tăng cường xử phạt nguội đối với các trường hợp vi phạm quy định về dừng, đỗ phương tiện.

Thượng tá Hồ Thọ Hải, Phó Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TPHCM, cho biết thời gian qua xuất hiện các hình thức lừa đảo thông qua livestream mở ngọc trai, cào vé số trúng thưởng…

Thượng tá Hồ Thọ Hải thông tin tại họp báo

Công an TPHCM khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu lạ, không cung cấp mã OTP hay những yêu cầu chuyển tiền thêm để giải quyết các vấn đề phát sinh. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần chủ động tố giác tội phạm.

TPHCM đăng cai chính Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026

Ông Phùng Nguyên Tường Minh, Phó Trưởng Phòng Thể dục thể thao, Sở VH-TT TPHCM thông tin, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 gồm 48 môn, 66 phân môn, dự kiến thu hút khoảng 12.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên thuộc 36 đoàn thể thao và khoảng 2.000 trọng tài.

Ông Phùng Nguyên Tường Minh thông tin tại họp báo

TPHCM là địa phương đăng cai chính, đảm nhận tổ chức lễ khai mạc, lễ bế mạc và 44/48 môn thể thao, tương ứng 58/66 phân môn. Các môn thi đấu sớm đã khởi tranh từ ngày 20-10; giai đoạn thi đấu tập trung diễn ra trong tháng 11 và kết thúc ngày 12-12. Lễ khai mạc dự kiến được tổ chức vào 19 giờ ngày 21-11 tại Công viên bờ sông Sài Gòn (phường An Khánh).

Bà Vương Đình Nguyên Hằng, Phó Trưởng Phòng Quản lý cơ sở lưu trú du lịch, Sở Du lịch TPHCM, cho biết từ đây đến cuối năm, ngành du lịch của thành phố sẽ tổ chức nhiều chương trình xúc tiến, quảng bá và sự kiện du lịch nổi bật, như: Tuần lễ Du lịch TPHCM năm 2026 với chủ đề “Thức cùng thành phố - Chạm từng trải nghiệm” (chương trình chính thức diễn ra từ ngày 4 đến ngày 12-12); Giải Marathon Quốc tế TPHCM Techcombank năm 2026 với khoảng 24.000 vận động viên trong nước và quốc tế tham dự; Lễ hội Chợ Lớn Food Story lần thứ 4 (dự kiến từ ngày 4 đến ngày 6-12) tại phường An Đông...