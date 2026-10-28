TPHCM xử lý nghiêm cá nhân bảo kê, tiếp tay vụ 10.000 tấn heo nhiễm chất cấm

Ngày 28/10, UBND TPHCM đã yêu cầu các sở, ban ngành và địa phương tăng cường kiểm soát chất cấm trong chăn nuôi. Theo UBND TPHCM, vụ án vừa bị phát hiện là hồi chuông cảnh báo nguy cơ chất cấm lọt vào chuỗi cung ứng thực phẩm vẫn hiện hữu, đòi hỏi phải chấn chỉnh việc kiểm tra tại cơ sở, kiểm soát vận chuyển, giết mổ và truy xuất nguồn gốc.

UBND TPHCM yêu cầu lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy định về an ninh, an toàn thực phẩm.

Số heo dương tính với vi rút dịch tả heo châu Phi bị cơ quan chức năng phát hiện.

Thành phố khẳng định, dùng chất cấm trong chăn nuôi không chỉ vi phạm pháp luật mà còn là hành vi thiếu đạo đức, cần để cộng đồng và dư luận cùng tố giác, tẩy chay. Vì vậy, các cơ quan chức năng phải đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của chất cấm đối với sức khỏe người dân và uy tín ngành chăn nuôi; khi xử lý vi phạm phải công khai kịp thời tình hình, danh tính các đối tượng.

Theo chỉ đạo, lực lượng chức năng tập trung giám sát việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng các chất, thuốc và thức ăn chăn nuôi dễ bị lạm dụng nhằm tăng trọng hoặc làm thay đổi chất lượng vật nuôi. Các cơ sở chăn nuôi, giết mổ, sơ chế, chế biến, bảo quản và vận chuyển thịt cũng nằm trong diện kiểm soát chặt.

Các đoàn công tác sẽ kiểm tra đột xuất tại đơn vị kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, trang trại, cơ sở giết mổ, chợ và siêu thị. Mẫu nước tiểu heo, bò ở giai đoạn vỗ béo và xuất bán được ưu tiên lấy xét nghiệm, cùng mẫu thịt, gan, thận và động vật trước khi giết mổ.

UBND TPHCM giao Công an thành phố tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ đường dây, phương thức, thủ đoạn và vai trò của từng cơ sở, đối tượng trong chuỗi cung ứng. Công an phối hợp ngành nông nghiệp lập chốt chặn, kiểm tra hoạt động sản xuất, vận chuyển, giết mổ tại các cửa ngõ thành phố, đồng thời tiếp nhận, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm do cơ quan chức năng chuyển giao.

Đáng chú ý, thành phố yêu cầu điều tra, xử lý nghiêm cá nhân có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực, “bảo kê”, tiếp tay cho hành vi dùng chất cấm trong chăn nuôi.

Trước đó vào ngày 5/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 9 bị can để điều tra đường dây nuôi, tiêu thụ heo dùng chất cấm salbutamol. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 1/2026, đường dây này đã bán ra thị trường hơn 10.000 tấn heo dùng chất tạo nạc, giá trị ước tính trên 600 tỷ đồng. Số heo được tiêu thụ tại TPHCM, Đồng Tháp và một số tỉnh, thành phía Nam.

Vụ việc bị phát hiện từ cuối tháng 7, khi lực lượng chức năng kiểm tra 3 xe tải chở heo từ Đồng Nai. Kết quả xét nghiệm cho thấy 280 con dương tính với salbutamol, trong đó 80 con còn nhiễm virus dịch tả heo châu Phi. Từ đó, công an khám xét 14 địa điểm, phát hiện 3.909 con heo (hơn 500 tấn) nhiễm chất cấm và thu giữ hơn 1.000 kg salbutamol.

Cơ quan điều tra xác định, các cơ sở trộn chất cấm vào thức ăn để vỗ béo heo khoảng 30 ngày. Để né xét nghiệm, các đối tượng ngừng cho heo ăn khoảng 10 ngày trước khi bán và cho heo uống thuốc giải độc. Một kiểm dịch viên ở Đồng Nai bị xác định nhận tiền, cấp giấy kiểm dịch mà không kiểm tra thực tế. Đáng chú ý, nhóm đối tượng này còn làm giả giấy thông tin nguồn gốc động vật để đưa heo vào các lò mổ.