TPHCM: Xử lý dứt điểm kiến nghị thuộc thẩm quyền, không để cử tri phản ánh nhiều lần

Sáng 10-11, Tổ đại biểu số 11 HĐND TPHCM gồm các đại biểu: Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM; Bùi Chí Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Mỹ; Huỳnh Thị Phúc, Bí thư Đảng ủy phường Tân Thành, tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 tại xã Châu Đức, kết nối trực tuyến với các phường Phú Mỹ, Tân Phước, Tân Hải, Tân Thành, Bà Rịa và các xã Long Sơn, Châu Pha.

Các đại biểu Tổ đại biểu số 11 HĐND TPHCM tiếp xúc cử tri tại xã Châu Đức

Tại hội nghị, cử tri được thông tin về chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND TPHCM và kết quả giải quyết các kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp thành phố trước và sau kỳ họp thứ ba.

Cử tri các địa phương nêu nhiều ý kiến, tập trung vào những vấn đề dân sinh, bồi thường, tái định cư, đất đai và hạ tầng.

Cử tri Lê Bá Khánh (xã Châu Đức) phát biểu tại hội nghị

Trong đó, cử tri phường Phú Mỹ kiến nghị sớm giải quyết bồi thường cơ sở vật chất cho 126 tiểu thương chợ Tân Thành liên quan việc chuyển đổi chợ để thực hiện dự án Trung tâm Thương mại thị xã Phú Mỹ hơn 10 năm trước.

Cử tri phường Tân Phước thì phản ánh tình trạng xe vận chuyển cát làm rơi vãi trên quốc lộ 51, gây mất an toàn giao thông; công trình sửa chữa đường thiếu biển cảnh báo; kiến nghị sớm triển khai tuyến đường 81 - Hội Bài đã được quy hoạch hơn 10 năm.

Trong khi đó, nhiều cử tri xã Long Sơn đề nghị đẩy nhanh tiến độ các dự án tái định cư, đầu tư thêm đường giao thông, kịp thời cải tạo, nâng cấp các tuyến đường hư hỏng.

Cử tri Hoàng Thanh (xã Châu Đức) phát biểu tại hội nghị

Cử tri xã Châu Đức kiến nghị khôi phục tổ dân cư hoặc xây dựng mô hình tự quản phù hợp sau sáp nhập; hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các chi hội, chi đoàn ở khu dân cư do địa bàn rộng, lực lượng cán bộ ấp còn mỏng.

Tại xã Châu Pha, cử tri đề nghị đầu tư cơ sở vật chất trường học, khắc phục tình trạng phòng học chật, sĩ số đông; thực hiện quy hoạch đô thị đồng bộ. Cử tri cũng phản ánh những vướng mắc đất đai kéo dài, tình trạng quy hoạch treo nhiều năm khiến người dân không thể sửa chữa nhà ở đã xuống cấp.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM Nguyễn Văn Thọ phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM Nguyễn Văn Thọ đề nghị các địa phương rà soát toàn bộ kiến nghị của cử tri, tập trung xử lý dứt điểm những vấn đề thuộc thẩm quyền, không để người dân phải phản ánh nhiều lần.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM nhấn mạnh, những vấn đề phát sinh hàng ngày như ngập nước, đường sá hư hỏng, cây xanh mất an toàn phải được xử lý ngay. Đối với các vụ việc cần thời gian giải quyết theo quy định, cơ quan chức năng phải xác định rõ lộ trình, thời hạn và thông tin cụ thể để người dân giám sát. Trong đó, chậm nhất trong tháng 11-2026, các địa phương, sở, ngành phải báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị đến cử tri.

Riêng những vụ việc phức tạp, kéo dài nhiều năm, Tổ đại biểu số 11 sẽ trực tiếp làm việc với các sở, ngành trong tuần tới để tìm hướng tháo gỡ và giám sát quá trình thực hiện.