Ngày 17/11, TAND TP.HCM mở phiên sơ thẩm xét xử 23 bị cáo về tội danh, gồm: “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “Che giấu tội phạm” và “Không tố giác tội phạm’’ trong vụ án ma túy với số lượng lớn. Phiên xử dự kiến kéo dài trong nhiều ngày.

Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, vụ án được phát hiện cuối tháng 12/2023, khi Công an quận Tân Phú kiểm tra Bùi Đình Quang Hiệp, thu giữ 448,88 gam Ketamine. Từ lời khai của Hiệp, cơ quan điều tra mở rộng vụ án, phát hiện nhiều nhóm đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy tại TP.HCM và các địa bàn liên quan.

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng hoạt động theo từng nhóm, phân công người cung cấp, nhận hàng, cất giấu, chia nhỏ, đóng gói và giao ma túy cho khách. Việc giao dịch được thực hiện thông qua nhiều địa điểm, tài khoản liên lạc và ngân hàng.

Trong đó, Lai Vi Thiệu giữ vai trò quan trọng khi nhận ma túy từ các nguồn cung chưa rõ lai lịch, sau đó chỉ đạo Phạm Công Chánh cất giấu, chia nhỏ và thuê Phan Văn Trung giao hàng. Riêng ngày 21/2/2024, Thiệu nhận 10kg Methamphetamine, 1kg Ketamine và 660 gam Heroin để phân phối. Thiệu thu lợi bất chính 10 triệu đồng, Trung 4 triệu đồng và Chánh 14 triệu đồng.

Nhóm Nguyễn Hữu Truyện và Nguyễn Kim Phước chuyên mua ma túy về chia nhỏ, đóng gói, bán kiếm lời. Ngày 23/2/2024, lực lượng chức năng thu giữ gần 7kg Methamphetamine tại nơi ở của Truyện. Hai đối tượng thu lợi bất chính lần lượt 400 triệu đồng và 30 triệu đồng.

Ở nhóm khác, Lê Thanh Tú, Lê Thị Thanh Hà và Nguyễn Bá Khôi tham gia mua bán, cất giấu, phân phối ma túy. Ngày 21/2/2024, Tú mua 11kg Ketamine, 6kg Methamphetamine và 3,3kg Heroin để bán lại. Bùi Văn Sơn cũng tham gia mua ma túy với số lượng lớn nhằm tiếp tục phân phối.

Ngoài ra, Nguyễn Hữu Phúc cùng một số đối tượng khác tham gia mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Nhiều bị cáo khác đảm nhận vai trò vận chuyển, cất giấu và giao nhận hàng.

Cáo trạng xác định các bị cáo phải chịu trách nhiệm về khối lượng ma túy đặc biệt lớn, gồm Methamphetamine, Ketamine, Heroin và MDMA. Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng còn phát hiện súng và đạn tại nơi ở của một số đối tượng; hành vi liên quan đến vũ khí quân dụng được tách ra xử lý trong vụ án khác.

Đối với Phạm Công Chánh, cơ quan điều tra đình chỉ điều tra bị can do người này đã chết ngày 9/1/2025. Các đối tượng liên quan chưa rõ lai lịch tiếp tục được xác minh, xử lý theo quy định.