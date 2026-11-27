Ngày 27/11, Thường trực HĐND TPHCM và Thường trực UBND TPHCM tổ chức phiên họp liên tịch, thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2026) của HĐND Thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại phiên họp, 2 bên thống nhất bổ sung 7 nội dung cấp thiết và chuyển 6 nội dung sang các kỳ họp sau để tiếp tục hoàn thiện.

Theo đó, 6 nội dung được lùi thời gian trình gồm: quy định nội dung, mức chi hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; phát triển các loại hình kinh tế mới; chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo Luật Phát triển đô thị; cơ chế chuyển đổi khu chế xuất, khu công nghiệp thành khu chức năng mới; chính sách hỗ trợ, phát triển giáo dục toàn diện và chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa nước Sông Ray 2.

Sở An toàn thực phẩm TPHCM dự kiến được tổ chức lại thành Chi cục An toàn thực phẩm trực thuộc Sở Y tế. Ảnh: Thanh Tâm

Trong khi đó, 7 nội dung được bổ sung tập trung vào sắp xếp tổ chức bộ máy, giao thông kết nối vùng và an sinh xã hội. Cụ thể, kỳ họp sẽ xem xét Đề án thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên cơ sở sáp nhập Sở Du lịch vào Sở Văn hóa và Thể thao; Đề án tổ chức lại Sở An toàn thực phẩm thành Chi cục An toàn thực phẩm trực thuộc Sở Y tế.

Trong lĩnh vực giao thông, HĐND Thành phố xem xét chủ trương giao cơ quan chủ quản thực hiện các dự án kết nối vùng, gồm mở rộng đường Nguyễn Văn Bứa, xây dựng cầu Lớn kết nối TPHCM với tỉnh Tây Ninh và cầu vượt quốc lộ 51 tại nút giao đường Phước Bình, khu vực giáp ranh TPHCM và tỉnh Đồng Nai.

Các nội dung còn lại gồm bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Hỗ trợ nông dân TPHCM giai đoạn 2026-2030; thông qua danh mục các khu đất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất năm 2026 (đợt 2) và quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn thành phố...

Ưu tiên vốn cho dự án trọng điểm

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh và Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong yêu cầu các cơ quan chuyên môn nâng cao chất lượng, tính khả thi và cơ sở pháp lý của từng cơ chế, chính sách trước khi trình HĐND Thành phố.

Ông Lê Quốc Phong - Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu kết luận tại phiên họp. Ảnh: Thái Long

Đối với dự thảo nghị quyết về các chính sách, biện pháp đặc biệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho những dự án chậm triển khai theo Luật Phát triển đô thị, Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và Ban Pháp chế HĐND Thành phố hoàn thiện. Trong đó, cần xây dựng khung tiêu chí, nguyên tắc và nhóm giải pháp chung gắn với đặc thù từng lĩnh vực, bảo đảm đúng thẩm quyền, đồng bộ trong thực hiện. Thời hạn hoàn thành chậm nhất ngày 30/11/2026.

Đối với các nội dung về dự án, công trình khẩn cấp, cấp bách; chuyển đổi khu chế xuất, khu công nghiệp và chính sách hỗ trợ giáo dục toàn diện, lãnh đạo thành phố yêu cầu rà soát kỹ phạm vi, đối tượng, cơ sở pháp lý và trách nhiệm tổ chức thực hiện. Các chính sách phải có trọng tâm, tránh dàn trải, phù hợp khả năng cân đối ngân sách.

Về đầu tư công, Thường trực HĐND Thành phố đề nghị UBND Thành phố phân bổ vốn tập trung, phù hợp tiến độ từng dự án; ưu tiên các công trình trọng điểm có tính lan tỏa, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, nhất là những dự án theo định hướng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố.

Lãnh đạo thành phố đồng thời yêu cầu chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu các sở, ngành trong phối hợp với các Ban của HĐND Thành phố. Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố phụ trách lĩnh vực phải trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, không để ảnh hưởng tiến độ chung.

Theo kế hoạch, UBND Thành phố phải hoàn thiện hồ sơ các dự thảo nghị quyết còn lại, gửi các Ban của HĐND Thành phố chậm nhất ngày 30/11. Các Ban tổ chức thẩm tra, báo cáo Thường trực HĐND Thành phố trước ngày 2/12, bảo đảm tiến độ tham mưu, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy và gửi tài liệu đến đại biểu nghiên cứu trước kỳ họp.