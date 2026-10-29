TPHCM xem xét bắt buộc đổi tên đường trùng nhau trong cùng phường, xã

Sáng 29/10, tại kỳ họp thứ sáu (kỳ họp chuyên đề), ông Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội (HĐND TPHCM) báo cáo thẩm tra xem xét dự thảo nghị quyết về đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng thuộc phạm vi quản lý của thành phố.

Đáng chú ý, dự thảo quy định bắt buộc đổi tên các tuyến đường trùng tên trong cùng một phường, xã, đặc khu. Theo Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, việc đặt tên, đổi tên đường hiện thực hiện theo Nghị định 91/2005/NĐ-CP.

Tuy nhiên, tại TPHCM, quy định này bộc lộ nhiều bất cập như khái niệm về các loại đường chưa đồng bộ với pháp luật chuyên ngành, chưa có tiêu chí xác định công trình công cộng quy mô lớn và chưa phân định rõ vai trò của cơ quan chuyên môn.

Toàn cảnh kỳ họp thứ sáu (kỳ họp chuyên đề) HĐND TPHCM sáng 29/10. Ảnh: Phước Sáng

Ông Bình cho rằng việc UBND TPHCM trình HĐND TP ban hành nghị quyết là đúng thẩm quyền theo điểm d, khoản 1, Điều 26 Luật Phát triển đô thị, đáp ứng yêu cầu cấp thiết từ thực tiễn.

Về nguyên tắc, thành phố sẽ hạn chế tối đa đổi tên những tuyến đường đã quen thuộc với người dân, nhưng bắt buộc đổi tên các đường trùng tên trong cùng phường, xã, đặc khu. Tên đường cũng phải bảo đảm không trùng nhau trong cùng địa bàn và hạn chế trùng tên giữa các địa phương giáp ranh.

Dự thảo cũng quy định chỉ sử dụng tên nhân vật đã qua đời để đặt tên đường. Những nhân vật còn có ý kiến đánh giá khác nhau về chính trị hoặc chưa rõ ràng về lịch sử chưa được đưa vào ngân hàng tên đường và công trình công cộng.

Về thẩm quyền, HĐND TPHCM quyết định đặt tên, đổi tên các tuyến đường và công trình công cộng thuộc phạm vi quản lý, trừ trường hợp được phân cấp. UBND TP quyết định đối với công trình y tế, giáo dục do thành phố và chính quyền cơ sở quản lý. HĐND phường, xã, đặc khu được đặt tên đường nội bộ, đường trong khu dân cư bằng địa danh hoặc địa danh kèm số thứ tự.

Ông Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội (HĐND TPHCM), báo cáo kết quả thẩm tra dự thảo. Ảnh: Phước Sáng

Với các tên đường hiện hữu chưa có hồ sơ pháp lý hoặc cần hiệu đính nhưng đủ điều kiện, dự thảo giao UBND TP lập danh mục để HĐND ban hành nghị quyết công nhận. Việc ban hành nghị quyết không phát sinh kinh phí, tăng biên chế.

Tại kỳ họp, Ban Văn hóa - Xã hội kiến nghị thành phố sớm rà soát, công nhận tên đường hiện hữu, đồng thời xử lý các tuyến trùng tên trong cùng địa bàn. Ban cũng đề xuất lấy ý kiến rộng rãi để bổ sung ngân hàng tên đường, đặt tên ngay từ khi phê duyệt dự án, đồng thời số hóa và cấp mã định danh cho đường, công trình công cộng.